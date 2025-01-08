孩子久咳不愈？不妨试试这些方法

步入冬季，儿童呼吸道感染性疾病呈现高发态势，其主要症状表现为发热、咳嗽、咳痰、咽痛等。众多孩子在经过治疗后，发热、咽痛等症状得以缓解，然而咳嗽、咳痰的症状却迟迟不见好转。如何助力孩子缓解咳嗽，帮助痰液排出呢？为此，人民网采访了河南省儿童医院郑东院区中医科主治中医师孟欣。

孟欣介绍，咳嗽属于人体的一种保护性反射，有益于清除呼吸道内的分泌物以及吸入的异物、病原微生物等。就呼吸道感染所引发的咳嗽而言，患儿大多表现为刺激性干咳或者咳少量白色黏液痰，具备一定的自愈性，通常在一至两周内能够自行缓解。倘若咳嗽、咳痰在三周及以上仍未得以缓解，或者伴有高烧、胸痛、呼吸急促，咳出带血的痰或者大量脓性痰，以及体重显著下降或者极度疲劳等症状，就需要予以高度重视，建议及时前往医院诊治。

“通常来讲，轻度咳嗽无需药物干预，若咳嗽频繁、剧烈且对日常生活造成影响，可以服用相关药物进行治疗。”孟欣指出，干燥和寒冷的环境皆有可能刺激呼吸道，致使咳嗽更为频繁。所以，家长在照料咳嗽患儿时，应当保持室内空气流通、清新且无异味，尤其是不能有过于刺激的气味；保持室内温度约在20摄氏度，室内湿度在55%至60%之间，可以使用加湿器（需确保加湿器经常清洗消毒，防止水槽滋生细菌），或者在房间放置一盆清水等方式来增加空气湿度。

另外，倘若孩子在夜间咳嗽、咳痰，可以鼓励孩子频繁变换体位或者用枕头将孩子的头部垫高，在减少鼻腔分泌物向后引流的同时，助力痰液排出。对于有痰难以咳出的孩子，家长可以为孩子拍背，使其痰液松动，以便孩子更轻易地把痰咳出。

如何掌握正确的拍背手法？孟欣表示，应当将手掌合成勺状，拇指紧挨着其余四指，借助肩肘关节带动手掌，让手掌小鱼际肌在两肺部位有节奏地由下往上，由两边向中间有次序、有节奏地拍打，并能够发出空而深的声音。拍背的力度以患儿不感到疼痛为宜，在拍背的同时鼓励孩子进行深呼吸、咳嗽、咳痰。每次拍3至5分钟，每天3至4次。

孟欣提示，拍背所采用的体位通常会依据孩子的病情选择侧卧位或者坐位；拍背时间要与进餐时间间隔开，一般建议在餐前半小时或者餐后2小时进行；在拍背过程中要避免叩击孩子裸露的皮肤，需要用单层薄衣物保护皮肤，避开纽扣、拉链等。