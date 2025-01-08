规范眼科类医疗服务价格，好

国家医保局近日印发《眼科类医疗服务价格项目立项指南（试行）》（以下简称“立项指南”），对眼科类医疗服务价格项目进行整合规范，以更好守护眼健康。据悉，眼科类立项指南将563项技术规范项目整合为125项，分为临床诊察类项目、非手术治疗类项目和手术类项目三大类。其中，在临床诊察类项目中，对可能存在重叠的眼科检查项目，如“眼压检查”和“眼压检查（青光眼激发）”明确不得同时收费。

“读屏时代”，长时间使用手机、电脑等电子产品，眼睛高负荷运转，导致眼病发生概率增加。近年来，近视眼、白内障、青光眼等眼病的发病率逐年上升，眼部健康已成为全社会关注的话题。当前眼疾患者增多，眼科医疗费成为部分患者的负担，规范眼科医疗收费已成当务之急。

立项指南能够发挥统一收费项目、治理收费乱象的作用。眼科医疗具有很强的专业性，即使存在重复收费、分解收费，或在治疗费用中加入不明确的附加费用等，普通患者也难以分辨。立项指南将563项技术规范项目整合为125项，这让少数医疗机构巧设名目、暗自涨价等现象难以为继。

遏制“小眼镜”的快速增长，除了引导学生科学用眼，提供近视预防和治疗服务同样不可或缺。过去，儿童眼科疾病预防治疗项目存在缺项，服务难以规范，收费也很随意。立项指南设立“散瞳验光”“显然验光”“视功能训练”等多个检查治疗项目，可以促进近视、弱视儿童早诊早治，减缓其近视度数加深。这类项目势必能够赢得学生和家长的好评。

此外，落实好立项指南，能够更好体现医务人员的技术劳务价值。眼科耗材贵，部分技术收费较低，是当前眼科医疗收费面临的突出问题。立项指南对技术劳务价值高、风险程度大的复杂情况和操作，实行单独立项，体现出技术难度的差异性。比如，为配合人工晶体集中带量采购，立项指南中明确设立人工晶状体植入费，患者在植入晶状体时，为防止出现晶状体位移，需悬吊人工晶状体或植入张力环，这样手术难度显著提高，可按复杂情况收费。眼科技术劳务价值在立项指南中得到充分体现，可以激励医务人员提升诊疗与服务水平。

但也要看到，规范眼科医疗是一项系统性工程，还有很多配套工作亟待做好。比如，立项指南在计价说明中明确眼袋整形术、重睑术（双眼皮手术）等属于美容整形常用项目，此举利于医疗机构为患者提供专业、有针对性的医疗服务，满足患者多样化需求。但收费不规范只是眼科医美面临的问题之一，技术不规范、超适应症实施眼科医美手术等问题也亟待化解。

眼睛是“心灵之窗”，让“心灵之窗”澄澈透明，才能更好见证民生福祉的提升、医疗服务的精进。科学设置眼科收费项目、统一眼科收费标准，既可为患者减负，又能规避由于价格不合理对眼科医疗健康发展带来的影响。期待其他医疗项目能够借鉴规范眼科类医疗服务价格项目的做法，共同促进医疗服务事业整体提升。

（作者：罗志华，系医生）