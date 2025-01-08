更好保障近三亿老年人安享晚年

养老服务领域迎来重磅好消息！

1月7日，《中共中央 国务院关于深化养老服务改革发展的意见》发布。这是我国首次以党中央、国务院名义印发关于养老服务工作的意见。

意见从养老服务网络、服务形态等方面提出目标和路径，更好保障近3亿老年人老有所养，安享幸福晚年。这是事关社会和谐稳定、国家发展全局的大事、要事。

意见“目标”明确——

到2029年，养老服务网络基本建成；到2035年，养老服务网络更加健全，全体老年人享有基本养老服务。

意见“路径”清晰——

从完善村（社区）养老服务设施站点，到巩固居家养老基础作用，从加快补齐农村养老服务短板，到加强养老服务人才队伍建设……意见提出了十余条“实打实”的举措，彰显前瞻性、系统性、总体性。

可以说，有了这份意见，推动适合我国国情的养老服务体系成熟定型就有了明确的“任务书”“路线图”。

意见新在何处？

意见首次清晰回答了适合我国国情的养老服务体系是什么——

分级分类、普惠可及、覆盖城乡、持续发展的养老服务体系。

意见首次提出加快健全覆盖城乡的三级养老服务网络——

县级综合养老服务管理平台发挥示范指导等作用，乡镇（街道）区域养老服务中心发挥枢纽作用，村（社区）养老服务设施站点发挥贴近老年人优势，整个县（区）范围养老设施连点成网，服务更加便捷可及。

意见首次提出养老机构分类改革——

意见首次明确将养老机构划分为兜底保障型、普惠支持型、完全市场型，推动形成兜底有保障、刚需有服务、普惠有供给、市场有选择的服务格局。

意见如何落实？

意见明确了深化养老服务改革发展中政府、市场、社会三类主体的职责定位——

政府要发挥主导作用，要强化对养老服务的规划引导、政策支持、组织保障、监督管理，扩大普惠性、基础性、兜底性养老服务供给。

市场要发挥配置资源作用，充分激发市场活力，支持各类市场主体按市场化原则积极参与养老服务，完善社会化运营机制和扶持政策落实评价机制，推动养老服务产业规模化、集群化、品牌化发展。

社会要发挥参与作用，强化社会互助共济功能，构建基层党组织领导，基层群众性自治组织统筹协调，社会组织、社会工作者、志愿者等力量参与的社会支持养老服务格局。

伴随着这份意见的落实，将为老年人安享晚年撑起更多“幸福伞”。

（新华社北京1月7日电 记者高蕾）