海南：一张社保卡惠及百姓生活

早早起床，刷社保卡免费乘坐公交车到公园遛弯；返程途中，到银行网点用社保卡领取刚发放的养老金和高龄补贴，再到定点药店刷卡买药；午饭时间，用社保卡到社区的“长者食堂”用餐；午休后，带孙子到市图书馆持社保卡借书——这是海南省五指山市一位退休老人的一天，也是一张社保卡高效提供便民服务的缩影。

1月7日，记者从海南省人力资源社会保障厅社会保障卡一卡通中心获悉，海南社保卡已覆盖37个部门的575项一卡通事项，可服务事项数量居全国前列，且在多个应用领域实现全国首创。

“近几年，海南出台了全国首部社保卡一卡通地方性法规，通过制度建设、政策保障、健全体制、部门协同、数据赋能、社银合作等措施，有力推进社保卡居民服务‘一件事’工作。”海南省人力资源社会保障厅社会保障卡一卡通中心相关负责人介绍，海南目前已印发18个一卡通应用领域文件，建立起多层次的政策法规保障体系，并在全国率先制定实施了社保卡一卡通服务管理事项目录清单，涉及应用领域和范围的数量位居全国前列。同时，还创新实现了社保卡在酒店住宿登记、免税购物、户籍管理等方面的应用。

目前，海南社保卡已整合财政惠民一卡通、旅游年卡、公交卡、读者证等12类卡证的应用功能，2024年海南社保卡各应用领域办理量达4104万人次。

据介绍，2025年，海南将进一步创新拓展社保卡的服务领域和应用场景，以社保卡为载体优化政府管理流程、提升政府服务效率，为群众提供更加丰富多元的社保卡“多卡合一、一卡通用”便利服务。

（本报记者 陈怡 王晓樱 本报通讯员 谭琦）