小寒时节，中医如何防流感、暖肠胃、调情志？| 时令节气与健康

岁末天寒压力大，中医穴位解心宽

△北京中医药大学东直门医院主任医师 龚燕冰

小寒时节，天气寒冷，阴寒之气容易削弱人体的阳气，使人体的阳气不足，从而影响情绪稳定。此外，小寒常在年末腊月，很多人面临年终繁忙的工作，容易感到焦虑和沮丧。

给大家推荐一个总统一身阳气的督脉上的穴位——百会穴：百会穴位于两耳尖连线的中点，眉间中心线向后交汇处的凹陷处。百会穴交汇了手足的三阳经及督脉的阳气，同时也涉及五脏六腑气血的交汇，所以它也有“三阳五会”之称。

按摩百会穴具有醒脑开窍、升阳固脱的作用，同时还能通调血脉，减轻精神压力，缓解焦虑和改善睡眠。

预防流感，中医穴位按摩

△北京中医药大学东直门医院主任医师 龚燕冰

预防流感，推荐给大家一个非常有效的穴位，它就是位于人体督脉上的穴位——大椎穴。

督脉在人体正中线上，大椎穴在后背的正中线，具体位于颈椎的第七棘突下凹陷处。当我们把头微微向前倾，脖子后面最明显的凸起就是第七颈椎棘突，下面的凹陷即为大椎穴。大椎穴统领一身阳气，作用主要是清热解表，温通经络。

我们在日常生活当中，要注意颈部和头部的保暖，冬季出门时要戴帽子和围巾，防止阳气和热量从头部和颈部散去。在沐浴时，用温度适宜的热水冲洗大椎穴1～2分钟，可以预防感冒。如果已经出现了感冒的症状，如发热、恶寒等，可以在大椎穴上进行刮痧和按摩，以缓解感冒症状。

小寒天气冷，中医茶饮暖肠胃

△北京中医药大学东直门医院主任医师 龚燕冰

民间有一种说法叫“小寒胜大寒”。在寒冷的时节，对肠胃的影响主要体现为：一是寒邪侵入身体，导致肠胃气血运行不畅；二是由于气候寒冷，人们的饮食习惯发生变化，会食用一些高热量的食物以御寒，这容易导致其脾胃功能的减弱和消化能力的下降。因此，养护肠胃在小寒时节尤其重要。

保护肠胃功能，首先要做好保暖，特别是对一些本身就患有慢性胃肠疾病的人群，更要注意腹部的保暖。也可以使用暖宝宝温暖腹部，防止寒邪入侵。

其次，饮食调养非常重要。要避免食用过冷的食物或饮品，可以选择一些温热的、容易消化的食物，如姜茶，粗粮、细粮搭配的营养丰富的粥类。

此外，给大家推荐一款养胃茶饮——红枣桂圆枸杞茶。红枣有益气养血的作用，桂圆又叫“龙眼肉”，它有温补心脾、益气养血的功效，枸杞是滋补肝肾的一味药，也有益精明目的作用。具体食用方法如下：取桂圆和枸杞各5g，大枣取3枚并劈开，加入1000毫升的水煮沸3～5分钟即可饮用。对于易上火的人群，可以加入2～3朵的菊花。由于大枣和桂圆的含糖量较高，糖尿病患者慎用此茶饮。

文字来源：国家卫生健康委新闻发布会