滑雪玩得嗨 小心电光性眼炎来袭

随着冬季各大滑雪场和冰雪世界游乐设施的开放，医院眼科急诊室里迎来了一批特殊的患者。他们的眼睛都出现了疼痛难忍、泪水不断、睁眼困难等症状。这是什么情况？今天，眼科医生就来给大家介绍一种容易在滑雪场被偷袭的“电光性眼炎”，也就是我们常说的“雪盲症”。

“雪盲症”不只发生在雪地

冬季的电光性眼炎患者，不少人都会提到近期有去滑雪或者去雪地里玩耍的经历，并且这个过程中，并没有特别注意佩戴防护镜，随后就感到眼睛疼痛无法睁开。

电光性眼炎也称为雪盲，是由于受到紫外线过度照射所引起的眼结膜、角膜的损伤。工作中进行电焊或气焊时，会产生的大量紫外线，如不戴防护镜或防护面罩，会引起眼的损伤。

相比于电焊，自然环境中的紫外线强度要低很多。但是，在高山、冰川、雪地、海面或沙漠等地区，由于反射光的紫外线含量增高，眼睛长时间大剂量地暴露在紫外线下也会受到损伤。另外，保洁人员等如果忘记关掉紫外线灯，也会使眼睛受到紫外线的灼伤。

特殊环境做好防护是关键

电光性眼炎主要临床表现包括眼睑、结膜红肿，剧烈的异物感和疼痛，怕光、流泪和睁眼困难，发病期间还会有视物模糊的情况。

针对前面提到的原因，建议大家在特殊环境下加强个人防护，比如工作人员认真戴好防护面罩或防护眼镜；在高原、冰川、雪地、海面或沙漠区域工作或旅游的人员也应佩戴防护眼镜或防护头盔；注意紫外灯的正确使用及开关状态。

多知道点

治疗期间尽量少用麻醉药

发生电光性眼炎时，紫外线会导致角膜上皮脱落，上皮间的神经末梢暴露，这是眼剧烈疼痛的原因。这种疼痛症状可持续6至8小时，以后逐渐减轻。因此，电光性眼炎最难熬的是紫外线灼伤后一天内的时间。主要治疗措施包括：

减少用眼最好闭眼休息；应用促进角膜上皮修复的药物、抗生素眼药水及眼药膏；如果实在难以忍受疼痛，可以点一些表麻药（一种局部麻醉药）或口服一些止痛的药物。需要注意的是，不要为了止痛，滥用表麻药，因为表麻药有刺激性，会妨碍角膜上皮的生长。

因此如果眼睛疼痛能忍受就尽量不要用，眼部症状一般一天后就会明显好转，损伤的角膜上皮2至3天可完全愈合，大家不用担心。

文/孟博（北京友谊医院）