目前儿童呼吸道感染以病毒和肺炎支原体为主

本报北京1月5日电（中青报·中青网记者 刘昶荣）“目前是儿童呼吸道感染的高发期，病原（体）还是以病毒和肺炎支原体为主，病毒主要以流感病毒为主。”在国家卫生健康委今天下午召开的新闻发布会上，北京儿童医院主任医师王荃说。

近日，中国疾控中心发布了2024年第52周（12月23日-29日）全国急性呼吸道传染病哨点监测情况，结果显示，流感总体处于季节性流行期，流感病毒阳性率快速上升，其中，全国门急诊流感样病例的流感病毒阳性率较上一周上升6.2%；不同省份间流感活动水平有所不同，北方省份上升略明显，但仍低于去年同期水平。

根据监测结果，0-14岁儿童的门急诊流感样病例中，检出阳性率最高的病原体为流感病毒。王荃介绍，儿童感染流感之后，以发热为主要表现，但同时会伴有一些全身不适的症状，包括全身肌肉痛、头痛等。另外，还会有一些呼吸道症状，包括咳嗽、流鼻涕、打喷嚏、咽痛等。

值得注意的是，“儿童和成人还有一点不同，儿童罹患流感之后比成人更容易表现出恶心、呕吐、腹泻、腹痛或者食欲不佳。”王荃说，总体来说，绝大多数儿童流感是急性、自限性的，一般发烧大概2-3天，病程一周左右就会痊愈。

王荃表示，感染了流感之后，主要治疗方法以抗病毒和对症为主，因为有专门适合儿童的抗流感病毒药物，所以孩子一旦确诊了流感，要及早使用抗流感病毒药物，如果可以的话，尽量在48小时以内使用这些药物，有利于孩子的康复。

王荃多次强调，因为流感是病毒引起，所以抗菌药没有用，不建议家长自行使用抗菌药。

儿童感染流感之后，以发热为主要表现。王荃建议，可以合理服用退热药，缓解孩子因为发烧引起的不舒服。

王荃建议家长在给孩子吃一些含有解热镇痛成分的复方感冒药时，要仔细阅读说明书，查看这些药物之间有没有重叠的成分，以免造成药物过量。此外，要避免联合使用功能类似或者成分重叠的中成药。