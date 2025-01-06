在北疆，有一家温暖的医院（大健康观察）

在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市，奎屯医院的患者可不只是奎屯人，还有伊犁州、塔城地区、阿勒泰地区、博乐市各县市以及新疆生产建设兵团第七师、第九师各团场和克拉玛依市独山子区等多个地区的患者。在北疆，作为一所集医疗、科研、教学、预防保健和急救为一体的综合医院，奎屯医院的作用较为突出。

“自2015年被评为三甲医院以来，我们迎来越来越多的患者。”奎屯医院副院长杜宗新介绍，“近年来，我们致力于将人文关怀融入诊疗的每个环节，努力创造温馨舒适的就医环境，让每一位患者都能在我们医院感受到尊重、关怀与理解。这不仅增强了患者对我们医院的信任感和归属感，也促进了医患之间的和谐关系。”

治病先知心

治心助治病

“对老年患者来说，很多慢性疾病难以根治。药物治疗只是一部分，关心他们的精神健康也很重要。”奎屯医院老年医学科主任杨鸿英说。近年来，该院摸索出一条“治病先知心，治心助治病”的路子。

杨鸿英曾收治过一名患有冠心病、高血压的患者，情况非常典型。

经检查，老人的病情是稳定的。但综合评估显示，老人存在明显的抑郁倾向。在开展抗抑郁的治疗中，这位老人表现出强烈的排斥和不配合。

为了摸清情况，杨鸿英在查房时主动倾听患者的想法，并与家属专门进行了沟通。原来，患者不仅担心抗抑郁药物有副作用，也害怕因为精神疾病遭人歧视。

“作为主治医生，我主动跟患者交流，打消他的疑虑，还指导家属如何协助，以安抚好老人心情。”杨鸿英在精神科医生的指导下，结合中医、康复和营养等学科为老人制定了副作用较小的综合治疗方案。

经过一段时间的治疗，患者配合度高了，症状也逐渐好转。

在患者出院时，杨鸿英将自己的联系方式主动留给家属，并多次电话随访，和患者交流。患者儿子感触很深：“没想到老人住院，还交了一位医生朋友，现在我爸就听杨医生的话，我们很感谢杨医生。”

另一名患者则享受到了“走读式住院”的特殊服务。

“一开始，我们发现这名患者很不一样，情绪总是特别急躁，老想着赶紧出院。”老年医学科护士李艳丽说，“我们科室经常跟大家强调，不仅要关注老年人的身体状态，也要注重满足他们内心的情感渴望。”

于是，李艳丽专门和这位患者进行了沟通。这名患者才不好意思地讲清楚了自己的情况：儿女不在身边，老伴常年卧病在床，还需要他照顾。

针对这样的特殊情况，科室决定为这位患者提供“走读式住院”的服务。患者用白天时段治疗，并尽量减少治疗等待时间，让他能够早点回家陪伴老伴。

“我们也没有做什么特别不一样的事儿。但是对每一位有困难的患者，我们的人文关怀都没有停留在简单嘘寒问暖上，而是深入研究，尽可能提供个性化诊疗方案。”李艳丽说。

对“症”下“药”，关注每一位患者特殊的诉求，并提供相应的服务，正是伊犁州奎屯医院人文关怀的重点。一年来，600多位老年患者在奎屯医院逐步康复。

治疗小患者

家长是关键

6岁的小花病情出现了好转。但小花奶奶第一次带她来看病的情形，奎屯医院儿童康复中心康复治疗师夏姗姗至今都还记得。

“我们要求小花完成一个简单动作，孩子反应迟缓，奶奶就大声呵斥小花，催促她快点完成，语气非常激动，成年人听到也会不适，更不用说年幼的小花了。”夏姗姗说，她和小花奶奶进行了一对一的深入交流，告诉她这种行为对孩子疾病的影响。

在医生的不断提醒下，小花奶奶这才慢慢纠正了自己的言行。

“和别的疾病不一样，治疗儿童自闭症，要先‘接受治疗’的是家长。他们往往有一定的抵触心理，甚至不承认自己的问题，这种心态会耽误孩子的最佳治疗窗口期。”夏姗姗说。

奎屯医院儿童康复中心副主任医师吴野说：“儿童心理疾病的治疗不仅需要医院和医生的努力，更需要家长的配合。我们在治疗中，不仅要治好孩子身体和心理上的疾病，还要治家长们的‘心病’。”

儿童康复中心的“家长课堂”便是这一理念的体现。

今年夏天，夏珊珊接诊了一名1岁9个月的小男孩。孩子在语言发展方面明显落后于同龄人，但家庭内部对于孩子的发育情况出现了意见分歧。孩子奶奶认为这只是暂时现象，不会影响成长；而母亲则感到十分担忧，希望尽早得到专业的帮助。

夏珊珊对孩子进行了全面的语言发育评估，确诊孩子为语言发育迟滞。为此，夏珊珊组织了一次家长课堂，邀请所有家属出席。

通过这次课堂，孩子奶奶对病症有了客观的理解，并与孩子妈妈达成了共识，一致同意配合医生采取积极的治疗方案。经过9次治疗后，孩子的语言表达能力显著进步，可以清楚喊出“妈妈”。这一刻，孩子的母亲和奶奶喜极而泣。

“‘家长课堂’是我们与家长交流孩子病情及后续治疗的重要场合。在完成评估后，医生和康复治疗师会尽快制定专业的治疗方案，组织‘家长课堂’，并希望所有家庭成员都参加。通过这样的课堂，家属可以对孩子的病情和治疗方案有明确的认知，消除疑虑，并积极配合治疗。”作为援疆医生，来到奎屯医院仅6个月的吴野已经先后组织了7场家长课堂。

一年来，100多名患儿在奎屯医院逐步康复，阳光再次照进他们的生活。

锦旗挂满墙面

微信充满祝福

在奎屯医院妇产科护士站，锦旗挂满了墙面。“这些锦旗只是一部分，还有一些放在办公室里。因为确实没地方挂了。”妇产科主任代翠婷说。

“这些都是患者家属发给我的各种祝福和问候，让人感动。”儿童康复中心副主任护师吴慕君拿出手机，展示着自己收到的一条条微信。

“人文关怀不仅让患者感动，也一点一滴让医院工作向前进步。”李艳丽说，“过去我们的病房号都是数字，有些老年人记不住，容易迷路。现在病房用水果名称来命名，老人们很喜欢，也记得住。”

在妇产科刚刚顺利分娩、初为人母的王婷婷，真切地感受到了妇产科的温馨氛围。“护士不仅细心照顾我，还时刻关注我的心理状态。他们跟我像朋友一样聊天，降低了我对分娩的恐惧心理。”她说。

为了便于患者就诊，奎屯医院采取了一系列具体措施，将人文关怀融入医疗服务的每一个环节：超声科和影像科根据人流高峰动态调整值班人员数量；检验科打造开放式采血窗口，缩短预约就诊时间；医院还推出了床旁入院和床旁结算等医疗服务。

“在医学技术迅速发展的今天，人文关怀的重要性日益凸显。”吴慕君深刻感受着人文建设带来的积极效果，“通过‘家长课堂’为代表的人文关怀建设，医生和患者以及患者家属消除了可能产生的隔阂，节约了交流的成本，患者和家属都越来越理解和支持我们的工作了。”

（文中患者均为化名）