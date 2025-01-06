提质增效推动消费品工业持续向好

工信部日前发布2024年前10个月消费品工业运行情况，显示出消费品工业发展势头强劲。

消费品工业是我国传统优势产业和重要民生产业，在经济社会发展中扮演着基础性、民生性重要角色，产值大、细分行业多、发展基础好，已成为推动经济高质量发展的重要引擎之一。2024年以来，消费品工业高质量发展稳步推进，为工业经济稳增长、满足人民美好生活需要作出了积极贡献。我国深入实施消费品增品种、提品质、创品牌“三品”战略，坚持产品创新和品牌培育，全国现已创建139个消费品工业“三品”战略示范城市，累计培育纺织服装创意设计试点示范园区（平台）51个，产品竞争力和品牌附加值进一步提高。消费品工业以数字“三品”行动为抓手，注重可持续发展，持续开发新工艺、新材料、新产品，规模化、品牌化、场景化发展趋势明显，极大满足了消费者多样化、个性化需求。

也要看到，外部环境日趋复杂、内部需求恢复缓慢、企业生产动能不足等问题给消费品工业增长带来压力。要在科技创新、高质量供给、产业链现代化、绿色低碳转型、产业生态协调发展等方面持续发力，推动消费品工业持续向好。

加强科技创新，提升消费品工业内生驱动力。发挥企业主体作用，加大先进技术装备研发和应用推广力度，加强重点领域关键核心技术攻关和首台（套）示范应用，持续提升消费品工业自主配套能力。推进重点消费品行业智能制造、个性化定制、柔性制造、“互联网+”协同制造等新业态新模式推广应用。构建定位清晰、层次分明、有机衔接的产业创新平台体系，高质量谋划建设一批制造业创新中心、重点企业研究院、创意设计园区、企业技术中心、工业设计中心等创新创意平台。

精准定位市场需求，打造消费品工业新增长点。借助人工智能、物联网、云计算等信息技术开展消费需求统计分析，推进绿色、智慧、创新产品研发，实现供需、产销高效匹配。推动产品提质增效，在细分群体、细分领域加快产品迭代创新，在更健康、更智能、更环保上下功夫。加快消费品相关领域标准体系建设，营造良好的市场竞争环境。

推进产业链现代化，增强消费品工业综合竞争力。引导鼓励产业链“链主”企业为上下游配套中小企业提供充分的发展空间和资源，以大带小实现产业协同发展。开展消费品工业产业链强链补链行动，聚焦薄弱环节，支持产业链上下游企业开展协同攻关。充分利用国际化平台，发挥我国工业产品门类齐全、规模化生产能力强等优势，深化产业链、供给链的国际合作，提升中国消费品工业的国际影响力。

顺应绿色发展趋势，厚植消费品工业低碳底色。鼓励企业在全生命周期推广产品绿色化，加强绿色设计关键技术应用，提升绿色消费体验，提高服装、家电等行业资源利用效率。以数字化转型驱动生产方式变革，采用工业互联网、大数据、5G等新一代信息技术提升能源、资源、环境管理水平，深化生产制造过程的数字化应用，赋能绿色制造。加快形成消费品绿色可持续生产方式，通过新技术、新工艺、新装备改造提升传统生产方式。持续深入推进环境敏感型企业节能减排改造和落后产能淘汰，加强“三废”治理，完善废弃物综合利用体系。

深化多元业态融合创新，开创消费品工业新局面。推动数字技术重构消费品全产业链生态体系，加速数字化技术和智能化系统应用，推进消费品工业全产业链数智化协同，深化水平分工和跨产业融合。支持互联网平台企业向线下拓展业务，推动线上线下消费高效融合，带动消费业态不断迭代出新。注重差异化、品质化、绿色化消费需求，推动消费品工业服务化升级。以服装、家居等为重点，发展规模化、个性化定制。以智能手机、家电、新型终端等为重点，发展“产品+内容+生态”全链式智能生态服务。