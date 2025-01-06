中国疾病预防控制中心近日发布的全国急性呼吸道传染病哨点监测情况（2024年第52周）显示，在包括新冠病毒、流感病毒、呼吸道合胞病毒、人偏肺病毒在内的10余种病原体监测中，流感病毒阳性率显著增高，已达30.2%。

“小寒后天气寒冷，流感、肺炎等呼吸道传染疾病进入高发季节。”1月5日，国家卫生健康委举行新闻发布会，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强建议，公众应及时接种疫苗，做好个人防护，勤洗手、常通风。

“流感是一类病毒，抗菌药没有用，孩子出现相关症状，可以先选一些缓解症状的药物。一旦确诊流感，要及早使用抗流感病毒药物，48小时内用药有利于孩子康复。”北京儿童医院主任医师王荃提醒，相较成人，儿童更易表现出恶心、呕吐、腹泻、腹痛或者食欲不佳等症状，一般发烧2天到3天。

针对低龄儿童的防治问题，王荃表示，幼儿的咳嗽能力不太强，家长可以通过空掌拍背方式从下往上拍、从外往里拍帮助孩子把痰液排出来；也可以居家雾化帮助平喘，合理用一些退热药缓解发烧不适，但在用药时应避免复方感冒药与退烧药等对症药物有重叠成分，也要避免联合使用功能类似或者成分重叠的中成药。

北京中医药大学东直门医院主任医师龚燕冰介绍了流感防治的中医手法。她表示，流感属于中医“时疫”的范畴，由于正气不足，身体受到外邪侵袭。预防方面，运用中医手段可以改善体质、增加免疫力。大椎穴是非常重要的穴位，它统领一身阳气，可用热水温暖大椎穴1—2分钟鼓舞阳气，预防感冒。如果出现感冒症状，可以在大椎穴上刮痧和按摩。

与会专家表示，每个人都是自己健康的第一责任人，应科学做好健康管理，通过坚持锻炼，提高免疫力。此外，应注意营养均衡，养护肠胃，避免高脂饮食等导致脾胃功能减弱，造成寒邪入体，难以抵抗病毒入侵。

保持心态平和、心情愉悦也对提高免疫力有很大帮助。龚燕冰表示，遇到因焦虑、压力造成的头晕头痛、情绪低落等情况，可适度用力按压百会穴1—2分钟，以感觉舒适为主。