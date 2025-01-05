断碳水就是不吃主食？这份科学减重指南请收好

人民健康是社会文明进步的基础，是民族昌盛和国家富强的重要标志。从今天起，每个周末，朝闻天下推出朝“问”健康板块，一起关注有关健康的那些事儿。今天聊聊“减肥”的话题。

2030年 我国成人超重肥胖率或超七成

日前，国家卫生健康委面向公众发布了新版《体重管理指导原则（2024年版）》，从肥胖的界定标准、肥胖的干预和治疗等方面为普通公众和专业医生提供指导。有研究预测，2030年我国成人超重肥胖率将超七成。

数据显示，2018年，我国成人超重率和肥胖率分别为34.3%和16.4%，与2002年的22.8%和7.1%相比大幅增长。6至17岁的儿童、青少年超重率和肥胖率分别为11.1%和7.9%，呈逐年递增趋势。

新版《指导原则》指出，有研究预测，如果得不到有效遏制，2030年我国成人超重肥胖率将达到70.5%，儿童超重肥胖率将达到31.8%。农村地区成人超重率和肥胖率将超过城市地区。

超重肥胖受多种因素影响

超重和肥胖是糖尿病、高血压、高脂血症、心脑血管疾病、某些癌症等多种慢性病的重要危险因素。

超重和肥胖受多种因素的影响。其中就包括了遗传、饮食、身体活动水平、生活习惯以及社会环境的改变等。

什么样的胖才是真的超重肥胖？

体质指数（BMI）是衡量人体胖瘦程度的标准。

BMI=体重（kg）/身高（m）2

我国健康成年人的BMI正常范围在18.5至24之间。

BMI在24至28之间被定义为超重。

达到或超过28，就是肥胖了。其中，又根据BMI分为轻度肥胖、中度肥胖、重度肥胖以及极重度肥胖。

健康减肥“管住嘴” 究竟应该怎么做？

目前，大家公认减肥的办法是“管住嘴”。在网络上，一些“过度节食”“戒晚餐”等减肥方式受到热捧，这样真的管用吗？

过度节食减肥到底科不科学？

从医学上说，营养治疗是肥胖症综合治疗的基础疗法，主要包括限能量饮食、高蛋白饮食、轻断食、低碳水化合物饮食等方式。其中就有轻断食的“选项”。

不过，专家表示，轻断食不代表不吃饭，过度的节食是不科学的。

北京友谊医院减重与代谢外科主任 张鹏：需要用科学适度的节食方法，保证每天蛋白质、不饱和脂肪酸、微量元素、维生素以及水分摄入的前提下，根据体重控制热卡摄入即可。

“管住嘴”不是“关住嘴” 不吃晚餐不会瘦

很多人知道，不吃早餐容易变胖。那么不吃晚餐会不会对减肥有帮助呢？

专家表示，不吃晚餐其实并不能达到减肥的目的，如果长期不吃晚餐，那么在早餐、午餐时吃进去的食物热量会自动转化为脂肪，这样体重反而增加了。并且一旦恢复晚餐饮食，体重反弹的速度会非常快。

减肥“神药” 真的人人都能吃吗？

最近几年，网络上刮起了一股减肥“神药”风，比如最近很火的替尔泊肽，还有之前广受追捧的司美格鲁肽、贝那鲁肽等。这些所谓的减肥神药功效怎么样？真的人人都能吃吗？

首先需要明确的是，使用药物减肥是有相应的标准的。

BMI指数大于28而且经过3—6个月的生活方式干预仍不能减重5%，或者BMI指数大于24且合并高血压、高血糖症、高脂血症、代谢功能障碍相关性脂肪性肝病、体重相关骨关节疾病、睡眠呼吸暂停综合征等并发症的成人患者，才可以考虑在综合生活方式干预的基础上加用药物治疗。

此外，使用药物减肥还存在不同程度的副作用。

北京大学人民医院内分泌科主任 纪立农：比如说在早期使用时会出现胃肠道的不适，主要是表现为恶心、呕吐、腹泻、厌食，还有一些比较少见的副作用，也需要我们在使用过程中注意。

专家还表示，如果仅凭药物来控制体重，一旦停药后，体重会快速反弹。

我国共5种药物获批用于治疗超重肥胖

目前，我国只有5种药物获得国家药监局批准，用于成年原发性肥胖症患者减重治疗。

网络上销售的很多减肥药，经常添加违禁成分“西布曲明”，还有国家管制类的“咖啡因”“芬特明”等，这些药物可能有毒又有害。

科学减重 这些需要知道

减肥还有哪些误区？健康减肥、科学减重，你做对了吗？

断碳水减肥法就是不吃主食？

这里说的碳水，实际指的是碳水化合物。大家可能通常认为碳水化合物主要集中在主食里面，但事实上，包括一些水果、蔬菜、肉类、蛋类等在内的食材当中，都含有碳水化合物。

专家表示，断碳水的方法减肥虽然能让人在短时间内掉秤，但难以持久，同时会带来一些副作用。

北京友谊医院减重与代谢外科主任 张鹏：我们不主张不科学的断碳水，这样会对身体造成一些伤害，比如脑细胞主要靠葡萄糖供能，如果长期断碳水，大脑细胞葡萄糖供给不足，有可能导致记忆力下降。

专家建议，健康减肥，不是少吃主食，而是少吃精致的碳水化合物和添加糖。

运动减肥 运动量越大减得越多？

专家表示，人体是一个能量的平衡体，单纯地增加运动量，如果不控制每天热卡摄入总量，同样不能达到减重的目的。此外，过量的运动还容易导致身体肌纤维损伤、肌间脂肪增多，造成四肢的粗壮。

其实，运动减肥还是要结合自己的特点，一般肥胖人群应综合进行有氧运动、无氧运动以及柔韧性和平衡训练，运动前后都要及时进行充分的热身和整理。

这里也给大家一些建议：

步行、慢跑、游泳、骑自行车等属于“低-中强度”有氧运动，适合大多数肥胖人群，儿童、中老年人群也可以练习。

爬山、跳绳、划船、舞蹈等属于“中等强度”有氧运动，适合年轻、体力好且无严重慢性病的人群。需要注意的是，膝骨关节炎患者不适合选择这类运动。

体力好的年轻人，无严重慢性病的中老年人，轻中度骨质疏松症患者可以通过绝大多数抗阻运动来增强肌肉力量。

打太极拳、瑜伽、普拉提等柔韧性平衡训练，则适合大部分人群。