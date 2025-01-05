国家医保局整合规范眼科类医疗服务价格项目

中新网1月4日电 据国家医保局微信公众号消息，近日，国家医疗保障局正式印发《眼科类医疗服务价格项目立项指南(试行)》，整合规范眼科类医疗服务价格项目，助力守护眼健康。

以服务产出为导向，整合现行项目

眼科类立项指南首先将眼科分为检查、非手术治疗和手术治疗三大类，在眼科检查下，根据不同检查目的分别立项，对可能存在重叠的眼科检查项目，如“眼压检查”和“眼压检查(青光眼激发)”明确不得同时收费。在眼科治疗和手术分类下根据青光眼、眼底、角膜、眼外伤、眼整形等类别设立价格项目，使眼科价格项目更加清晰、规范，确保满足临床需求，将来卫生行业主管部门认可的眼科技术进入临床后可直接对接，助力高价值创新眼科技术加快实现临床收费转化。

关注“小眼镜”，共同呵护孩子的眼睛

眼科类立项指南关注儿童近视、弱视问题，设立多个检查治疗项目，促进近视、弱视儿童早诊早治，以免近视度数的加深。例如，设立“散瞳验光”“显然验光”等验光项目，便于医生更准确获得屈光度数，帮助进行验光配镜。再如，设立“视功能训练”价格项目，便于远视、弱视、斜视等视障儿童通过专业的视觉刺激和练习，增强双眼协调能力、融合能力，改善视觉功能。同时，考虑到医务人员需根据患者实际情况，随时确定和调整康复训练时长，指南明确单次按半小时为基础计价，每增加10分钟加收，地方医保部门可根据平均训练时间设置每日费用封顶线，在体现诊疗特点同时，兼顾患者治疗总费用不会过高。

体现临床实际，突出技术劳务价值

眼科素有“精眼科”之称，操作精细、治疗难度大、风险高，方寸之间尽显医术。立项指南在规范统一现行价格项目的同时，对技术劳务价值高、风险程度大的复杂情况和复杂操作，实行复杂情况单独立项，体现技术难度差异。例如，为配合人工晶体集中带量采购，立项指南中明确设立人工晶状体植入费，并根据患者病情不同设立常规、复杂情况，患者在植入晶状体时，为防止出现晶状体位移，需悬吊人工晶状体或植入张力环时，手术难度显著提高，可按复杂情况收费。

又如，青光眼作为一种常见眼病，主要由于眼睛房水循环障碍导致眼压升高，在老年人中发病率较高。立项指南充分尊重临床习惯，考虑恢复房水循环不同方式在适用人群、技术难度、资源消耗间存在差异，设立小梁切除、小梁切开、非穿透小梁手术、施莱姆氏管成形等多个项目，充分体现技术劳务价值。

明确美容整形和近视矫正项目，满足多样化需求

针对眼科医疗服务中美容类项目的特殊性，立项指南在计价说明中明确眼袋整形术、重睑术(双眼皮手术)等属于美容整形常用项目，供各地在制定价格管理方式时参考，鼓励医疗机构为患者提供专业、有针对性的医疗服务，满足患者多样化需求，从而获取增量性收入。这一举措不仅有助于优化医疗机构收入结构，更将推动眼科学科等相关领域的持续发展。

为积极支持创新技术转化，立项指南将目前群众熟知欢迎的“飞秒激光近视矫正手术”单独立项，同时，参考2023年技术规范，在项目名称上与激光类型、特定设备脱钩，根据临床实际产出确定为“角膜基质透镜取出费”，既便于临床收费理解，也为未来创新转化留出更多空间。

眼科类立项指南的出台，是眼科医疗服务领域价格语言的一次重塑。规范化标准化的价格项目体系，将进一步推动医疗机构有效弥补眼科诊疗方面的不足和短板，为优化眼科医疗服务提供有力支撑，让更多人拥有光明的未来。