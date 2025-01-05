分级诊疗缓解儿童就诊难

入冬以来，儿童呼吸道疾病进入高发期。国家卫生健康委已出台相关政策，要求基层医疗机构加强儿科诊疗能力，疏解三甲医院儿科就诊压力。

入冬以来，儿童呼吸道疾病进入高发期。国家疾控局近日召开新闻发布会指出，预计近期将呈现多种呼吸道传染病交替或叠加流行态势。春节临近，人员流动性增加，建议公众做好个人及家庭健康防护，以降低感染风险。

为应对儿童呼吸道疾病就诊高峰，国家卫生健康委已出台相关政策，要求基层医疗机构加强儿科诊疗能力，疏解三甲医院儿科就诊压力。目前，我国各级医疗机构儿童呼吸道疾病就诊现状如何？基层医疗机构是否已经做好准备承接儿科就诊压力？

近日，记者在北京儿童医院发热咳嗽及普通门诊诊区走访了解到，尽管患者人数不少，儿科门诊处于高位运行状态，但诊疗工作整体平稳有序，没有出现拥挤现象。家住北京市昌平区的患儿家长刘燕告诉记者，孩子最近咳嗽，自行服药几天没有缓解，来到医院做咽拭子检测，发现是支原体肺炎，虽然输液排队时间较长，但医院秩序井然，整个过程并不十分难熬。

北京儿童医院门诊部主任李豫川介绍，医院日门急诊量常年在8000人次到10000人次，目前仍处于“季节性常态高峰”。为缓解患儿挂号难的问题，医院采取了内科发热咳嗽门诊不限号措施，并增加了出诊医生数量。同时，医院还推动医联体内的上下转诊，以便患儿在获得明确诊疗方案后，能够转回有条件的基层医院继续治疗。

据悉，近年来，基层医疗卫生服务机构的儿科诊疗水平有了显著提升。不少社区卫生服务中心已经配备了专职的儿科医生，紧密型儿科医联体也覆盖了越来越多的社区医疗机构，患儿在家门口就能看上专家。

在北京市海淀区学院路社区卫生服务中心，记者见到了带孙女来做推拿的刘红。她告诉记者，以前孩子生病，第一选择是大医院。近两年，自己经常带孙女来家门口的社区卫生服务中心就诊，这里看感冒咳嗽等常见病几乎不用排队，还可以通过小儿推拿帮助孩子缓解症状，特别方便。

学院路社区卫生服务中心主任佘瑞芳介绍，进入冬季呼吸道传染性疾病高发期后，中心儿科门诊量有所增加。为此，中心延长了儿科诊室的开放时间，并增加了候诊椅、雾化设备和自助叫号设备等设施，以提升儿童患者就医体验。此外，中心还能满足儿童日常就诊的化验检查需求，并为符合条件的下转患儿提供连续输液服务。

北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心也依托医联体合作机制，设立了儿科专家门诊，北京电力医院儿科专家团队每周三上午来社区定期坐诊。北京电力医院儿科主任夏艳斌介绍，通过定期下沉指导、带教等方式，提升了社区儿科的诊疗管理水平，病情较轻的患儿到社区诊治可以得到较好的就诊体验，也能避免人员聚集导致的交叉感染。

马家堡社区卫生服务中心主任王燕丽表示，2024年以来，中心在儿科方面的检验检查能力和药品配备方面都得到了大幅度提升，可以满足群众的就诊需求。对于症状加重的患儿，中心还可以通过转诊渠道及时将其转至上级医院进行治疗。（记者 吴佳佳）