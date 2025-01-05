小寒养生 重在养肾防寒

今日迎来了小寒节气，这标志着我国大部分地区进入了一年中最寒冷的阶段。天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟在接受采访时指出，小寒时节，养生重点应在养肾防寒上。

“小寒时节，保暖是第一要务，尤其要注意口鼻保暖，防止寒邪由口鼻而入，对肩颈部、脚部等易受凉的部位也要倍加呵护。”韩娟表示，中医认为“寒为阴邪，易伤阳气”，若不能应时增添衣被，可能导致抵抗力下降。此外，适度运动也是必不可少的。运动前，最好先进行热身，以防止肌肉、关节和韧带受损。运动时，应穿着保温、质轻、柔软且合体的衣物。天气寒冷时，避免进行过于激烈的运动，应选择节奏舒缓的运动。

韩娟指出，小寒时节是进补的好时机，尤其是对肾脏的补益。根据中医理论，五色对应五脏，黑色食物入肾。因此，黑芝麻、黑木耳、黑豆等黑色食物是冬季养肾的首选。对于肾阳虚的人来说，可以适量食用一些温补的食物，如羊肉、牛肉、鸡肉和桂圆等。但需要注意的是，体质偏热或偏实的人群应慎补，以免上火。

“除了适当进补外，养成晨起吞津和睡前泡脚的习惯也有助于养护肾脏和阳气。”韩娟建议，吞津时，应微闭双唇，用舌头抵住上腭，待唾液增多后缓慢吞下，重复3至4次。泡脚的时间应控制在20分钟左右，直到身体感到温暖并微微出汗为止。泡完脚后，还可以配合按揉涌泉穴3分钟。涌泉穴位于足前部凹陷处，是肾经的首穴，位于第2、3趾缝纹头端与足跟连线的前三分之一处。