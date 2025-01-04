直播预告：近视防控从娃娃抓起 老年眼病从预防开始

眼睛是人体重要的器官之一，是感受外界美好的心灵之窗。同时，眼睛也连接着全身，不当的用眼习惯会导致眼部疾病，危害身体健康。如何能够让我们拥有一双明亮的双眼，享受更美好的生活呢？

1月6日15：00-16：00，四川省乐山市人民医院眼科主任、主任医师陈彬，四川省自贡市第一人民医院眼科主任、主任医师李爽乐将做客“人民好医生”直播间，为您讲讲眼科疾病的科普知识，欢迎届时收看。

专家介绍

陈彬，主任医师，乐山市人民医院外科党总支书记、大外科副主任，乐山市人民医院眼科主任、党支部书记，乐山市眼科质控中心主任。中国老年保健学会眼病慢病管理专业委员会委员，四川省眼科专委会委员。

李爽乐，主任医师，自贡市第一人民医院眼科主任，国务院政府特殊津贴专家，四川省医学会眼科专委会常委，四川省医师协会眼科分会常委，自贡市医学会眼科专委会主任委员，自贡市眼科质量控制中心主任。

如何收看直播：

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