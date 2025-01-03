北京城乡居民健康素养水平创新高 位居全国首位

北京市2024年居民健康素养监测结果公布，为44.6%，达到12年来最高水平，位居全国各省份首位。

自2012年起，北京市卫生健康委员会根据国家相关要求，对城乡居民健康素养水平开展了6次规律性监测，本次数据较2012年首次监测(24.7%)提高近20个百分点。

监测结果显示：城乡地区居民和不同性别居民健康素养水平均普遍增长。在健康素养的基本知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能素养三个维度中，基本知识和理念素养水平最高，且增幅最大，由2022年的50.0%上升到2024年的53.6%。六大类健康问题素养水平中，最高的前三位依次为：安全与急救素养74.0%，科学健康观素养66.5%，传染病防治素养54.2%。与2022年相比，均有不同程度的增长，其中安全与急救素养水平的增幅最大，由70.4%上升到74.0%。

北京自2012年起居民健康素养水平持续提升，主要原因有：一是各级党委和政府高度重视民众健康，坚持健康优先，保障健康北京建设深入持久推进。二是各部门协同推进健康中国战略，不断优化健康服务、完善健康保障、营造健康环境。三是多种渠道和形式广泛传播健康知识，积极倡导文明健康绿色环保生活方式。四是首都市民学习健康知识、养成文明卫生习惯、践行健康生活方式的主动意愿不断增长。监测结果显示农村地区和老年人群仍然是工作薄弱环节。

下一阶段，北京将聚焦农村居民、老年人等重点人群健康，积极推进健康乡村建设，不断优化老年健康服务，持续提高全市居民的健康素养水平。