北京市已建成百家区域养老服务中心

为满足绝大多数老年人的居家养老需求，将专业养老服务送入寻常百姓家，2024年北京市重要民生实事项目要求，全市要建设100个街道（乡镇）区域养老服务中心。北京青年报记者从市民政局获悉，截至2024年12月31日，100家区域养老服务中心全部建成并通过验收，这些区域养老服务中心可就近就便为老年人提供集中养老、养老助餐、老年学堂、康养娱乐等服务，目前已惠及155万名老人。

就近就便提供普惠养老服务

2023年12月，北京市印发《关于完善北京市养老服务体系的实施意见》及居家养老服务网络建设、养老助餐服务发展、失能失智老年人照护服务等“1+N”系列政策，文件中首次提出了街道（乡镇）区域养老服务中心这一概念。

如同看病有医院、上学有学校，区域养老服务中心是街道（乡镇）层面的养老服务综合体，可以统筹调动辖区各类养老服务资源，为老年人提供就近就便的普惠养老服务。区域养老服务中心总体上具备两类六项功能，即集中养老、养老助餐、老年学堂、康养娱乐、心理服务等基础服务功能，以及志愿服务、疾病筛查、公益宣传等拓展服务功能。

北青报记者了解到，2024年全市新建的100家区域养老服务中心分布在16区与经开区，辐射了全市476家养老服务驿站，惠及155万老年人，其中“老老人”（80岁及以上高龄老年人）达32万名。据市民政局介绍，2025年全市将继续建设50家区域养老服务中心，在持续织密养老服务设施网络的同时，着力提升服务水平。

5698张床位收费低于市场价

眼下，这100家区域养老服务中心已成为养老服务的重要载体，为老年人带来了实实在在的获得感。

区域养老服务中心可帮助老年人就近入住床位有普惠，提供就近就便的机构养老床位。政府无偿提供的设施，必须立足提供普惠养老服务，收费价格不高于该区域平均市场价格，原则上不能设置单人间，确保惠及更多老年人的同时，能为运营商提供稳定现金流。北青报记者了解到，截至目前，100家区域养老服务中心共设置普惠床位5698张，其床位费、餐费、护理费三项价格及总价格均不超过本区养老机构网签平均价。

瞄准吃饭难题，区域养老服务中心让老年人就近助餐有去处。区域养老服务中心作为养老助餐主渠道，为周边老年人提供一日三餐的堂食、送餐服务。同时，面向社区其他居民以市场化方式开放，既能保证助餐点盈亏平衡，又能为居家和机构养老服务拓宽获客渠道。目前，100家区域养老服务中心均可提供助餐服务，月均供餐已达19.8万份。

解决近两千个家庭照护难题

依托区域养老服务中心，居家养老服务可上门。基于综合体聚人才、建队伍，发挥“固水土、育森林”的作用，可为周边老年人特别是“老老人”家庭输送居家养老护理员，提供专业的居家照护上门服务。截至目前，已累计签约长期居家照护服务近2000单，解决了近2000个家庭的失能老年人居家照护问题。

区域养老服务中心还具备医养结合与统筹调度功能。医养结合方面，与社区卫生服务机构建立握手机制，深化家庭医生签约服务，畅通紧急救治及快速转诊绿色通道，提高就医便利度和可及性。统筹调度方面，综合体运营商作为区域养老服务的调度责任主体，依托信息平台对养老服务供需匹配、价格质量等进行整体调度。

老年学堂服务将向全市推广

区域养老服务中心也在推动老年学堂进社区，这里既能为老年人提供社区文化娱乐活动服务，也可定期组织各类服务商开展健康教育、反诈宣传等活动。目前，市民政局与11家区域养老服务中心试点开展“公益+普惠”老年学堂课程。未来，将在总结试点经验基础上全市推广老年学堂服务。

伴随着越来越多的老年人习惯手机上网，北京养老服务网近期还测试上线了区域养老服务中心信息平台。未来，这一平台将全面汇集老年人线上线下服务需求，形成服务订单并精准匹配服务商，让获得养老服务像电商购物、网络约车一样便捷。同时，信息平台可通过后台对各类养老服务订单实现全过程管理，确保提供服务的人员有资质、品质有保障、过程有记录、进程可追溯。有需求的老年人或其家属，可以直接前往离自己最近的区域养老服务中心获取相应的服务，也可通过电话联系或登录北京养老服务网及同名微信小程序获取相应的服务。