加快推广“互联网+护理”正当其时

近年来，随着人口老龄化程度加深和家庭护理需求的增加，“互联网+护理服务”因其便利性被越来越多的家庭所接受。据媒体调查，目前，在职护士上门到家诊疗服务需求不断增长，有护士在四年的时间内完成“网约护士”上门服务近3000单，平均每个月接60单-90单。（1月1日《羊城晚报》）

不少居家患者尤其是老年患者行动不便，他们面临的护理难题较难化解。在过去，这些患者哪怕只需要换药或者更换导管等简单的服务，往往也要上一趟医院，为此，患者和家属时常感到劳心费神。“网约护士”的出现，让不太复杂的护理在家就可以完成，社会对这类上门护理服务充满了期待。

与相对庞大的市场需求相比，目前“网约护士”的普及进度略显缓慢，这是因为该行业目前面临的一些难题尚未得到完全化解。尽管这项服务为各地所倡导，但服务价格贵、缺乏标准、难避风险等问题仍然困扰着这一新兴行业的发展，“网约护士”离全面普及还有不小距离。

为了进一步发展“网约护士”服务，一些医院与平台一起，探索出不少宝贵经验。比如，有护士担心医院领导知道自己在外兼职，不敢在平台用真实信息备案。为此，有医院主动与第三方平台开展“互联网+护理服务”合作，支持本院护士参与网约服务。又如，有护士认为单独进入陌生环境，面临一定的人身安全风险。对此，网约平台为护士们配备了GPS定位系统，全程监控、全流程留痕，并提供实时语音录制和一键报警等功能，有效化解了护士们的顾虑。

以山东省立第三医院为例，截至目前，全院有400余名网约护士在线，2024年接单量2400余单，较去年同期增幅80%。如此可观的“网约”成绩单，让人对“网约护士”的前景更加看好。要进一步普及这项服务，不仅需要借鉴并推广一些先进的经验，还要建立并完善服务规则，让行业走向规范化发展道路。

护士上门护理还需要建立专门的管理制度，比如输液有“三查七对”制度，要求至少两位以上医护人员核对信息，以确保不出差错。护士单独上门服务，就需要有相应的管理规范来约束其行为，确保这项制度得到有效遵守。当护士在外实施风险度较高的护理操作时，不妨探索通过互联网渠道来完成远程查对。此外，上门服务一旦出现紧急情况，还会面临抢救人员、设备、药品缺失等现实难题。因此有必要对上门护理服务项目实施清单管理，一些复杂操作暂不列入其中，从而进一步提升上门护理服务的安全性。

国家统计局数据显示，到2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，65岁以上人口的慢性病发病率高达89.4%，失能、半失能老年人4400万，使得老年人对护理服务的需求激增。在此背景下，为了让医养结合更加紧密，让居家护理服务更加优质，加快“网约护士”普及进度可谓正当其时。