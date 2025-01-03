莫让虚假测评误导消费（纵横）

把不同品牌的同类型产品进行横向对比，分出优劣，给出选购建议，这样的视频在社交平台上屡见不鲜。一些测评博主，看似是“理中客”，摆事实、讲道理，不偏袒任何一个品牌，但却因为虚假测评而翻车。“先看测评再购物”，本应帮消费者避坑，结果测评本身也可能让消费者踩坑。

中国消费者协会对12个互联网平台共计350家“第三方测评”账号的一项调查发现，93.1%的“第三方测评”涉嫌存在测评标准类问题，其中缺乏测评标准的主观性测评多；55.7%的“第三方测评”涉嫌存在商测一体、以商养测类的模式，难保公正性。

商测一体、以商养测类问题，表现为在作品中以不同的方式进行广告植入，如作品中放置购物车、电商平台跳转链接、口播推荐等。与检测检验机构不同，“第三方测评”账号需要接商业广告挣钱维系账号运作。这就导致部分测评作品缺乏中立性，测评结果不客观。

以测评之名，行推销之实，不是误导消费者这么简单，已涉嫌违法。

江苏省苏州市中级人民法院曾审理一起防晒衣商家起诉测评公司的不正当竞争纠纷案。某电子商务公司在无任何科学依据的前提下，以较为随意的方式对某品牌防晒衣的防晒力进行对比，并在社交平台发布测评文章。法院认定测评文章构成虚假宣传，依法判决测评公司立即停止侵权行为，并赔偿防晒衣品牌方4.5万元。

网购的发展，商品的丰富，让消费者挑花了眼。“第三方测评”应需而生，为消费者购物提供参考依据，减少试错成本。面对“第三方测评”“跑偏”，不能一棒子打死，而应反思如何强化约束。

测评应是有门槛、有标准的，有关部门不妨对测评准入门槛、测评方法、测评标准等进行具体指导。虚假测评应得到相应的惩处，要加大监管执法力度，完善法规政策。社交平台不是法外之地，内容审查、发布监管应更给力一些。

有必要给“第三方测评”来一场打假，用严厉的规范和约束，引导行业走上正轨。

（摘编自《安徽日报》，原题为《不能让“歪嘴”测评误导消费者》）

《 人民日报 》（ 2025年01月03日 05 版）