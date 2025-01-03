医保共济标注为民情怀（人民时评）

唤醒职工医保个人账户中的结存资金，既可以合理配置资源，又可以有效减轻群众负担，还能弘扬守望相助、同舟共济的价值理念

不久前，国家医保局正式启动全国医保个人账户跨省共济功能。依托“医保钱包”这一载体，职工医保个人账户资金可通过转账的方式转给共济亲属。这意味着共济打破了省域限制，丰富了使用主体，拓展了使用广度。

数据显示，2023年全国医保个人账户年收入及支出均超6000亿元，当年医保个人账户结存累计约1.4万亿元。一面是个人账户中庞大的资金在“睡觉”，一面是一些参保人亲属医药支出要“真金白银”往外掏。医药费是家庭成员共同的负担，群众一直期盼个人账户里的钱能共享给家庭成员。

医保改革积极顺应时代发展新趋势、实践发展新要求、人民群众新期待。唤醒职工医保个人账户中的结存资金，既可以合理配置资源，又可以有效减轻群众负担，还能弘扬守望相助、同舟共济的价值理念。当然，要实现这样的目标，需要对现有医保制度作出精细化调整。

近年来，国家积极推进医保个人账户共济政策。如今，各地医保个人账户共济范围已实现从本统筹区扩大到省内，从直系亲属扩大到近亲属，并着力从省内扩大到全国跨省。数据显示，这一政策实施以来，个人账户共济金额不断攀升，2024年1至11月已达444.53亿元。这充分表明共济政策满足群众需求、受到广泛欢迎，改革举措为民利民惠民的效果正在显现。

一直以来，由于待遇政策、系统交互、信息传输、数据安全等问题，医保个人账户跨省、跨险种共济存在诸多困难。改革路径如何设计，才能穿越各种壁垒、打通诸多关节，实现跨地域互济？改革方法论显得尤为重要。

改革有破有立，得其法则事半功倍。此次个人账户跨省共济打破固有路径，依托全国统一的医保信息平台，强化技术支撑，以“医保钱包”为载体，用信息化手段有效赋能医保体制深化改革。参保人及被共济人从“国家医保服务平台”界面，点击“医保钱包”功能模块，按照一定操作指引就能实现跨地域共济。通过数字化赋能，把信息孤岛连成一片，将卡点堵点打破于无形，让跨地域联动形成于未见，体现了运用数字技术重塑治理流程、创新机制设计的改革思路。由此可见，推进改革，办法总比困难多，通过创新机制和数字技术赋能，能够有效地解决因人口流动带来的社会问题，增强社会整体的稳定性和向心力。

近年来，聚焦群众需求，医保多项“增量政策”改革措施加速出台。比如，聚焦照顾好老龄人口，推进编制价格项目立项指南，在不同服务场景、不同角度设立一揽子“适老化”价格项目；关注慢病患者需求，将慢性阻塞性肺疾病、类风湿关节炎等新5种门诊慢特病相关治疗费用纳入跨省直接结算服务；针对“检查多、检查贵、检查重复”等群众反映集中的放射检查类问题，要求CT、磁共振、X光收费执行新规，完善影像云平台建设，助力检查结果互认……以群众诉求为导向，以看病方便为旨归，医保改革不仅具有充足动力、明确方向，而且也能探索出医保发展的更多路径。

当前，我国基本医保参保人数已超13亿。实现全民医保、守护人民健康，既是目标任务，也是现实需要。期待医保部门始终坚持人民至上、生命至上的理念，兜底线、织密网、建机制，推动医疗保障改革成果更多更公平惠及人民。

《 人民日报 》（ 2025年01月03日 05 版）