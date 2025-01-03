直播预告：脾胃病与情绪有联系 如何调节有方法

胃食管反流病是胃内容物反流至食管、咽部、口腔等部位引起的不适症状或并发症，患者常有食道灼烧感。胃食管反流病的发病机制是什么？长期的反流会给人体带来哪些伤害？在治疗当中，我们的中医药又能发挥哪些作用？2025年1月9日14：00-15：00，北京西苑医院脾胃病科主任王凤云将做客“人民好医生”直播间，与你聊聊”胃食管反流病诊疗”的话题，欢迎届时收看。

专家介绍

王凤云，中国中医科学院西苑医院脾胃科主任，博士，主任医师，教授，博士研究生导师，博士后合作导师。国家中医药管理局重点研究室副主任；第六批全国名老中医学术传承人。兼任中国中药协会消化病药物研究专业委员会主任委员；中华中医药学会脾胃病分会副主任委员；北京中医药学会脾胃病专业委员会副主任委员；北京市中西医结合学会整合医学分会副主任委员；中国中西医结合学会消化专业委员会常委等。

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