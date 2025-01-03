直播预告：肿瘤介入治疗的探索和实践

2019年起，人民健康在国家卫生健康委医政医管局指导下，开展全国县级医院能力提升典型案例宣传展示活动，挖掘和树立县级医院典型，营造良好社会舆论氛围，特策划推出《县级医院谈能力提升》系列访谈。

1月3日（周五）上午10:00，延边大学附属医院肿瘤科主任朴龙镇将做客直播间，以《肿瘤介入治疗的探索和实践》为主题，谈肿瘤介入治疗的应用。

嘉宾简介

朴龙镇，延边大学附属医院肿瘤科主任，主任医师，兼任中国白求恩精神研究会介入医学分会常务理事；吉林省抗癌协会介入治疗专业委员会委员；吉林省研究型医院学会肿痛专业委员会副主任委员及吉林省研究型医院泌尿生殖系肿瘤专业委员会常务委员等。擅长肿痛微创介入治疗，包括TACE、胆道支架、肿瘤消融、各脏器肿痛局部动脉灌注化疗及各种常见肿瘤的药物治疗。获得2项国家自然基金科研项目，发表20余篇SC论文。

擅长：肿瘤微创介入治疗，包括TACE、胆道支架、肿瘤消融、各脏器肿瘤局部动脉灌注化疗及各种常见肿瘤的药物治疗。

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