国家医保局将全面推进药品追溯码严监管

新华社北京1月2日电（记者徐鹏航）国家医保局1月2日发文，明确于2025年1月1日起全面推进“码上”严监管，将充分发挥药品追溯码数据价值，构建各类大数据模型，拓展监管应用场景，对串换倒卖医保药品、空刷套刷医保卡、伪造处方等违法违规使用医保基金行为开展精准打击，加大处置力度。

药品追溯码是药品的唯一“电子身份证”。2024年4月，国家医保局在全国范围开展药品追溯码采集应用试点工作，并于2024年11月初，针对某药品追溯码重复报销情况对46家定点医药机构进行了公开问询，迈出了应用追溯码开展医保基金监管的第一步。

2024年11月13日和12月6日，国家医保局连续举办两场加强药品追溯码医保监管应用恳谈活动，邀请百余家医药企业参加，下发药品追溯码重复结算疑点数据，指导开展自查自纠，并进行法律法规和政策解读。同时，全国各地也组织开展了恳谈活动，对定点医药机构进行广泛的宣传、动员和教育。

国家医保局呼吁，各定点医药机构不要有侥幸心理，要加强教育培训，严格规范作业，认真自查自纠，若有违规及时向当地医保部门报告并主动退回涉及医保基金；充分落实自我管理主体责任，严格遵守“不空刷、不串换、不采购（非法渠道药品）、不销售（非法渠道药品）”的要求，共同守护好老百姓的“看病钱”“救命钱”。