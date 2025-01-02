牢牢守护群众“看病钱”！透过数据看医保新进展

全国31个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖技术纳入医保，惠及超100万人次，为近百万个家庭的生育梦想助力；农村低收入人口等困难群众参保率达99%，医保三重保障制度累计惠及困难群众就医超1.5亿次……新年第一天，国家医保局发布的一组数据，展现2024年医保服务新进展。

持续减轻群众就医购药负担

2024年，更多质优价宜的药品耗材进入百姓“药箱”。国家医保药品目录新增91种药品，目录内药品总数达3159种，新版医保药品目录已于2025年1月1日起正式施行，相关药品配备机构名单已可在线上查询；第十批国家组织药品集采和第五批国家组织高值医用耗材集采，让人工耳蜗等一批药品耗材的可及性显著提升。

同时，国家医保局纵深推进医药价格治理。纠治“四同”药品不公平高价、歧视性高价；规范检查检验价格，肿瘤标记物检验等费用下降；辽宁、陕西等29个省份全面搭建定点药店药品公开比价小程序，患者不必再东奔西走担心“药买贵了”。

呵护“一老”，长期护理保险制度覆盖1.8亿人，累计超260万人享受待遇。守护“一小”，全国近一半地区已实现生育津贴直接发放给个人，并通过短信温馨提醒；“新生儿落地即参保”成为许多孩子人生的第一份礼物。

创新驱动医保服务更便捷

2024年，国家医保局不断优化医保便民服务，让百姓就医购药更加便捷。29个省份及新疆生产建设兵团全面完成职工医保门诊共济保障机制改革，广大参保职工实现了普通门诊报销从无到有、从少到优的转变；医保部门积极推进职工医保个人账户资金家庭共济，31个省份和新疆生产建设兵团均已实现省内共济，河北、江苏、四川等省份已率先通过开通医保钱包实现了跨省共济，目前共有11个省份39个统筹地区上线医保钱包，9万人使用，累计转账近300万元；国务院办公厅印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，进一步放开放宽参保户籍限制，明确连续参保和基金零报销的激励政策。

同时，跨省异地就医惠及更多参保群众。数据显示，2024年1月至11月全国跨省异地就医直接结算惠及参保群众2.13亿人次，减少参保群众资金垫付1752.46亿元，较2023年同期分别增长87.98%、26.84%；跨省直接结算门诊慢特病由5种增加至10种。

创新驱动让医保响应速度更快。目前，全国已有12亿人激活医保码，医保码日结算超1450万人次，结算率达到41.5%；22项业务实现“一码通”，高频事项做到“码上办”；医保部门加快推进“一人一档”库建设、“医保+商保”一站式结算，让参保群众看病就医更便捷、更高效、更有保障。

深化改革赋能医药行业

2024年，医保不断赋能医疗机构。国家医保局出台按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案，全国基本实现DRG/DIP付费全覆盖；在国家层面统一和完善医保基金预付制度，推进医保基金月结算；着力统一规范全国医疗服务价格项目，印发护理等20批立项指南，指导各省新增价格项目合计1000余项，指导有关省份开展医疗服务价格优化调整，促进医疗机构健康发展。

同时，医保积极赋能医药企业。国家医保药品目录调整“支持真创新、真支持创新”，新版目录新增的91种药品中，38种为创新药，创历年新高；海南、广西等9个省份推进医保基金与医药企业直接结算，医药企业回款周期从平均6个月减少为不到30天，企业垫资压力大幅减轻。

此外，医保牢牢守护群众“看病钱”。2024年1月至11月，全国各级医保部门共追回医保资金242.3亿元。国家医保局创新大数据监管，积极推进药品耗材追溯码采集应用，精确打击“回流药”“串换药”；联合有关部门出台医保支付资格管理制度，实行“驾照式记分”；聘任首批国家医保局医保基金社会监督员，鼓励社会各界举报违法违规行为。

国家医保局表示，2025年，各级医保部门将坚定不移推进医保改革，守好用好人民群众的“看病钱”“救命钱”，更好守护人民生命健康，更好赋能医药机构和医药产业高质量发展，促进“三医”协同发展和治理。