“网红”南极磷虾油并非适合所有人

中国南极考察队获取的磷虾样品。 新华社记者 刘诗平摄

【长知识】

最近，南极磷虾油很火，它被很多博主称为“深海营养宝库”，相关线上产品销量飙升。在一些面向中老年的健康宣传讲座上，南极磷虾油甚至被叫作“万能神油”，部分商家称其能够改善大脑功能、保护心脏、增强免疫力、治疗心血管疾病。

那么，什么是南极磷虾油？它是怎么制作的？哪类人不适合吃？带着上述问题，科技日报记者采访了中国营养学会临床营养分会委员、航空总医院副主任营养师张田。

确有益处但不要过分神化

南极磷虾油是以新鲜南极磷虾或干燥磷虾粉为原料，利用科学方法提取出来的油脂。简单来讲，它跟人们熟知的橄榄油、鱼油差不多，是一种用南极磷虾“榨”的油。

南极磷虾油是如何被“榨”出来的？

张田介绍，南极磷虾油的提取过程包括将磷虾进行精细加工、利用特定技术分离出其中的油脂成分等，主要方法有溶剂法、临界流体法和酶法。

张田介绍，迄今多项研究显示，南极磷虾油富含Omega-3系列多不饱和脂肪酸，尤其是二十碳五烯酸（EPA）和二十二碳六烯酸（DHA），它们有益心血管健康。其中，EPA也是鱼油的主要成分，DHA主要来源于深海鱼、海藻以及深海浮游生物等。

“南极磷虾油还含有虾青素，这是一种有效的抗氧化物质，有助于维护视力和皮肤的健康。除此之外，该油还含有维生素A、D、E以及磷脂质，这些都是人体不可或缺的营养素。”张田说。

南极磷虾油含有如此丰富的营养素，当真如传言般可“包治百病”吗？

“南极磷虾油被证实具有多种保健作用，但肯定不可能‘包治百病’。”张田告诉记者，对于南极磷虾油的功能特性，目前学界已经进行了大量的研究。细胞、动物以及临床试验发现，南极磷虾油具有一定的抗炎、抗氧化作用，可预防心血管疾病等。

“不过，这些结论通常是基于长期、适量摄入，并且是在科学研究的特定条件下得出的。因此，不要过分神化南极磷虾油的功效。”张田说。

两类人不建议摄入

“南极磷虾油并非适合所有人，至少以下两类人是不建议吃的。”张田提醒，对海鲜过敏的人群应避免食用，以防发生过敏反应；正在服用抗凝药物的患者在使用前应咨询医生，因为Omega-3脂肪酸可能导致体内出血。此外，孕妇和哺乳期妇女也应在医生指导下食用此类补充剂。

记者了解到，有部分商家借着南极磷虾油的科学研究“扯大旗作虎皮”，为自己的商品背书，在产品功效上夸大宣传。

例如，2022年11月，重庆市某保健食品公司为了提升销量，以讲座形式向老年人推销南极磷虾油，虚构、杜撰产品具有降低高血脂、高血压、高血糖和治疗心脑血管疾病的功能，被处以3万元罚款。

“消费者在选择产品时应注意甄别，莫要轻信过分夸张的宣传广告语。”张田补充，“除此之外，在购买南极磷虾油产品时建议公众选择信誉良好的品牌，并仔细阅读产品说明。”