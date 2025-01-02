维护老年人合法权益  共享改革发展成果

本报北京1月1日电 （记者魏哲哲）最高人民法院日前发布6个老年人权益保护典型案例，旨在充分发挥典型案例的示范引领作用，维护老年人合法权益。

据介绍，人民法院尊重老年人自主意愿，依法充分满足老年人需求。在“卢某申请指定监护人案”中，人民法院积极正确适用意定监护制度，确保老年人能够按照符合自己意愿的生活方式安度晚年，满足老年人自身的养老需求。在“徐某诉许某保管合同纠纷案”中，人民法院制止子女无理阻碍老人自主管理财产，充分保护老人享有的财产权利。

同时，人民法院聚焦老年人现实困难，着力解决老年人的急难愁盼。在“赵某某诉某养老产业公司服务合同纠纷案”中，人民法院正确把握解除合同的条件，支持老人在合同约定的考虑期内解除合同并退还预付费的请求，解决预付费“退费难”，有利于引导经营者诚信、规范经营，让老年人安心消费。在“任某诉某地产公司、某银行商品房预售合同纠纷案”中，人民法院针对失独老人客观情况和特殊困难，积极组织相关各方进行调解，根据具体情况为老人量身定制一站式调解方案，并积极督促履行，不仅实现了案结事了，而且解决了老人的生活焦虑。

此外，人民法院做深做实老有所养，促进养老服务保障可感可及可享。在“柳某诉延甲、延乙等赡养纠纷案”中，人民法院依法认定继子女应当向形成稳定抚养教育关系的继父母给付养老生活费，解决了老人养老的后顾之忧。在“王某某诉某护理机构劳务合同纠纷案”中，人民法院对司法裁判中发现的长期护理保险服务平台存在的普遍性问题，积极向有关部门建议进行适老化改造，助推老年人就业和新型社会保障制度发展完善。

据介绍，人民法院将进一步提升保障老年人合法权益的能力和水平，推动构建老年友好型社会，让老年人共享改革发展成果，安享幸福晚年。

《 人民日报 》（ 2025年01月02日 11 版）