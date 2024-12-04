为何冬季容易出现情绪和睡眠障碍？应该怎么办？| 科普时间

天冷后，为何有的人会出现情绪、睡眠方面的障碍？

出现这种情况主要有三个方面的原因：一是天气变冷，二是光照变少，三是万物萧瑟。这三个变化会引起人的情绪和睡眠产生变化。

光照减少之后，有的人会有一些情绪波动，比如感觉自己没有阳光灿烂的时候那么高兴。在北欧的一些国家，每当到了冬季，白昼时间较短，夜间时间较长，抑郁的人就比较多。当地医生把这种病命名为季节性情感障碍。

此外，原本夏季枝叶繁茂的景象，到了冬季万物萧条，触景生情，人的情绪也会有一些低落，甚至一些抑郁症患者在此时会出现病情的反复。

冬季气温下降，尤其我国南方地区没有供暖系统，屋里比较凉，会影响人们的睡眠，特别是会影响入睡。与此同时，情绪的变化也会影响睡眠。睡眠是否受到了影响，可从以下几点进行判断：入睡时间是否变长（超过半小时），睡眠质量有没有降低，是否会过早醒来（比平时早醒半小时）。

当大家感觉到睡眠质量下降、情绪时常低落，且持续时间达到两周以上时，要及时就诊。

遇到上述情况，大家该如何调节？

当情绪变化影响睡眠时，可以多晒晒太阳。早晨起床时把窗帘拉开，即使是阴天，也有光线进来，人的心情会好一些。

保持规律作息非常重要，大家要尽量保持一个相对固定的入睡和起床时间。有的人会说“天冷了，我想在被窝再待一会”。的确，天气冷了，起床变得有些困难。但是，生物节律的变化会影响情绪和睡眠。为了好心情，还是要努力克服困难，按时起床。

适当的运动对于改善情绪和提高睡眠质量很有帮助。虽然冬季可以进行的运动项目不如夏天多，但即使只是去户外散散步，或者在室内跑步机上跑跑步，对改善情绪和睡眠也是有帮助的。

此外，这一时节，正在服用抗抑郁药的患者要主动咨询医生，在用药方面是否需要进行一些适当调整。

作者：国家健康科普专家库成员、北京大学第六医院副院长 孙洪强

文字整理：穆薪宇

策划：谭嘉 王宁