获北京市双基金支持 大兴药谷企业锌合金赛道加速奔跑

近日，大兴区生物医药基地传来好消息，大兴区注册企业尚宁科智医疗器械有限公司(以下简称“尚宁科智”)成功获得北京市医药健康产业投资基金和新材料产业投资基金的共同投资。尚宁科智成为北京市目前同时获得上述两支基金支持的医疗器械项目，也是大兴区获得北京市政府投资基金投资的医疗器械项目。

尚宁科智是一家专注于研发生产各类新型可降解锌合金生物植入体的创新型医疗器械企业。该公司致力于探索可降解锌合金技术在人体环境中的全面应用，其研发的产品在力学性能、加工成型性、降解速度及降解产物安全性等方面均表现出色。与目前医疗市场上常用的植入体材料相比，锌合金材料具有诸多优越性，如无需二次手术取出、降低了感染及慢性炎症的风险，并具有促成骨、促进腱骨愈合等疗效。此外，锌合金的显影性强，能够大大提高影像学诊断的准确性，其可塑性也极强，可加工成多种形状，广泛应用于临床。

尚宁科智总经理王晔表示，大兴生物医药基地完善的产业服务生态以及大兴区优良的营商环境为公司的发展提供了全方位的支持。同时，公司技术的创新性和突破性也获得了广泛认可，包括“国家高新技术企业”认定，以及入围工信部和国家食药监局生物医用材料创新任务揭榜挂帅名单，并作为课题负责单位承担了科技部“十四五”国家重点研发项目。此次同时获得两支基金的青睐与支持，充分表明了尚宁科智先进的核心技术高度契合国家以新质生产力推动高质量发展的战略目标。

此次北京市产业投资基金的支持将极大促进尚宁科智在研发领域的持续投入，助力公司打造符合国际标准的高质量产品。未来，尚宁科智将继续依托自主可控的原材料技术，积极和国内各领域医疗器械龙头企业加强合作，研究开发新的管线产品。同时，公司也将加速在不同临床领域的应用，进一步拓展与同行及上下游产业链的合作，致力于让中国的可植入金属材料在国际医疗器械市场上占有重要的一席之地，早日实现锌合金可降解技术在人体环境下的全面应用。

谈及未来发展，尚宁科智总经理王晔表示，公司明年的研发重点为管腔支架类产品，科研团队已经基本解决了不同管腔类产品对柔韧度和降解时间优化配比的难题。管腔类产品的全面布局将大大填补国内具有超百亿市场需求的临床空白。未来，尚宁科智将坚定不移地在可降解锌合金医用材料领域深耕，加速领跑，布局全国，放眼全球，让中国创造走向世界。