引导银发力量服务乡村振兴

近日，四川省老龄办印发方案，决定今年有序启动“天府银龄行动”，引导老年人当好“指导员”“顾问员”“宣传员”，为乡村振兴贡献银发力量。四川现有老年志愿服务队4662支，注册人数超过90万人。随着强农惠农富农政策不断强化，宜居宜业和美乡村加快建设，广袤沃野可以成为展现“银龄”风采的舞台。政府部门通过建立机制、搭建平台、创新载体，进一步调动老年人服务乡村振兴的积极性，让他们成为发展产业、助农增收、激发农村资源要素活力的重要力量。

不仅是四川，各地都非常重视银发力量，许多地方出台了类似措施。今年以来，山东青岛莱西市开放乡村振兴、教育、医疗等场景，出台《莱西市“银龄菁英行动”实施方案》，搭建献智平台；今年8月，一支由退休老专家组成的帮扶队伍参加了“2024年深圳援助广西‘银龄行动’”，他们分赴各地开展支医、支教活动，赋能广西基层医院的临床医疗以及基层学校的教育工作。

银发力量深入乡村，可以带动一批退休专家学者为农业现代化进程作贡献。四川是人口大省也是农业大省，储备着一批有农林牧渔技术优势的“银龄”人才。成都市各级老科学技术工作者协会建立了“科技支农助农服务联系点”148个，常年在开展科普宣传、研发水稻新品种、提供农技支持等方面贡献力量。穿行于田间地头的老专家们凭借丰富的理论知识和实践经验，问需于农村农业农民，献计于农业新质生产力。老年志愿者知识储备丰富，时间自由且充裕，既能实地指导农民，也能通过培育“土专家”的方式实现传帮带，弥补欠发达地区相关人才的短板。

银发力量深入乡村，可以调动县、乡、村等基层老年志愿者的积极性。优秀的老年“指导员”“宣传员”具有较强的感召力。一些偏远地区赋闲在家的老年人不乏学习热情，但缺少接收新知识、获取新资讯的机会。“银龄”人才下基层，既能送去知识和技能，又能传播新风尚，在移风易俗、抵制陋习、树立良好家风意识等方面有所作为。通过榜样带动、口耳相传，基层老年群体的正能量能够进一步发挥，影响力也得以扩大。

确保银发力量在基层发挥作用，离不开有效的保障机制。地方政府应继续加大力度提供必要保障，完善服务环节，搭建起志愿服务活动与乡村紧密对接的舞台。比如针对各地乡村振兴的不同需求，定制针对性强的技能培训，完善相关激励措施，让老年群体在志愿服务中获得更强的成就感。随着参与渠道和管理服务水平的进一步提升，银发力量的作用不仅能体现在乡村大地上，还能扩展到经济社会的方方面面，让银发力量既能老有所养、老有所乐，又能老有所为。