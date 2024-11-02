中新健康｜国家医保局：1-9月医保结算69.16亿人次

据国家医保局网站消息，今年1-9月，医保结算69.16亿人次，基本医保统筹基金支出1.76万亿元，有效落实存量政策，加力推出增量政策，有效兜住了医保民生底线，服务宏观发展大局。

保患者安心就医，持续推动药耗降本增效

1-9月，医保结算69.16亿人次，同比增长19.3%，其中门诊就诊48.98亿人次，较2023年同期增长25%，有效保障门诊就医需求。深化职工医保门诊共济保障改革，扩大个人账户共济的人员范围和资金使用范围，个人账户共济使用305亿元，促进盘活存量资金，有效减轻参保人就医负担。协议期内397个谈判新药医保基金累计支付719亿元，有力减轻重病慢病患者经济负担。积极应对人口老龄化国家战略措施落地，支撑人口长期均衡发展。新生儿出生参保登记平均办理时限从28.7个工作日缩减到6.4个工作日。落实生育医疗费用直接结算，生育津贴拨付办理时长压减到10个工作日。27个省份将辅助生殖技术纳入医保报销。生育保险基金待遇支出893亿元，同比增长11.5%。

保医疗机构平稳运转，基金支付赋能惠民生

1-9月，基本医保统筹基金支出1.76万亿元，同比增长10.5%，比同期GDP增速高出5.7个百分点。上半年全部完成2023年度与定点医疗机构的2.67万亿元资金清算，清欠2023年以前拖欠医疗机构款项48.7亿元，实现对定点医疗机构及时足额支付。落实基金预付制度，鼓励地方医保部门向符合规定条件的医疗机构预付部分医保基金，并适当向政策执行好的机构倾斜，缓解其资金运行压力，将“预付金”作为“赋能金”。深化医疗服务价格改革，5个医疗服务价格改革试点城市调价全部落地，3个试点省份启动试点，出台中医针法类、产科类、护理类3批立项指南，支持医学薄弱学科发展，更好体现对医务人员劳动付出的合理补偿。新增“免陪照护服务”价格项目，满足群众多样化的护理服务需求，引导医疗机构通过提供专业化、技术性护理服务获得增量收入，推动补齐患者住院期间照护服务短板。

保企业稳健运行，积极助力经济稳增长

截至9月底，全国职工医保参保人数达到3.76亿人，同比增长2.4%，稳定的就业、稳定的职工、健康的员工，增强了企业信心，提升了社会预期，助力了经济大盘稳定。