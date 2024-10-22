瑞幸举办世界冠军专业品鉴沙龙

10月21日，瑞幸咖啡世界冠军专业品鉴沙龙：Agnieszka Rojewska专场在上海瑞幸咖啡外滩店举办。瑞幸咖啡首席咖啡大师、2018年WBC世界咖啡师大赛冠军、2022WCIGS世界咖啡与烈酒大赛冠军Agnieszka Rojewska（以下简称Aga）出席。在品鉴沙龙上，Aga与咖啡爱好者们分享国际前沿咖啡发展趋势，深度品鉴瑞幸高品质咖啡饮品，共同完成了一次有关瑞幸咖啡匠心品质的风味探索与惊喜体验。

WBC世界咖啡师大赛是全球最高水准的咖啡师竞赛之一。以拿铁为代表的奶咖饮品，在咖啡中加入牛奶或其他乳制品，将咖啡的醇厚和乳制品的丝滑结合，创造出独特口感和风味。Aga表示：“对消费者而言，奶咖是非常绝妙的‘入门咖啡’。将不同风味、不同口感的咖啡，与多样化的奶基底配合，可以创造出丰富、创新的饮用体验。瑞幸咖啡在奶咖饮品的创新上进行了非常积极的开拓性探索，引领了中国咖啡行业发展新趋势。”

近年来，瑞幸咖啡创新性地推出了多款爆款奶咖饮品，开拓性地引领了中国咖啡消费的新潮流，带动了中国咖啡行业的发展。其中，以生椰拿铁、燕麦拿铁为代表的植物基咖啡，以及采用创新性奶基底打造的厚乳拿铁、生酪拿铁、丝绒拿铁等饮品，在市场上持续引发热烈反响，深受消费者的喜爱。

为成就一杯好咖啡，瑞幸始终坚持对品质的追求，打造“从一颗生豆到一杯咖啡”的全产业链品质把控体系。2023年，瑞幸咖啡启动“全球寻豆之旅”，从世界优质产区带回好豆。2024年，瑞幸咖啡进一步完成了对咖啡产业链的垂直整合，陆续启用了云南保山鲜果处理加工厂、瑞幸江苏烘焙基地。今年8月位于青岛的瑞幸创新生产中心正式动工，将与瑞幸现有的江苏、福建两大烘焙基地形成年产能超10万吨的供应网络。此外，瑞幸咖啡还与全球优质供应商构建了深度的战略合作，结合多年打磨的严苛品控系统，确保全国超过20000家门店“万店如一”的高品质出品。

2024年起，瑞幸咖啡通过举办一系列专业品鉴沙龙活动，推动咖啡文化的普及。瑞幸咖啡持续邀请瑞幸WBC世界冠军Boram Um、Anthony Douglas等瑞幸首席咖啡大师出席专业品鉴沙龙活动，与消费者深度分享咖啡品鉴专业知识及世界咖啡前沿趋势，并带领大家共同品鉴，解读瑞幸高品质密码。

作为中国市场门店数量最多的咖啡连锁品牌，瑞幸咖啡一直坚守“品质至上”的核心价值观，持续创新，不断强化专业优势，在为消费者带来高品质、高性价比、高便利性的高品质咖啡同时，引领中国咖啡行业的高质量发展。