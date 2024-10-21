公益慢火车变身“流动诊疗室”

“大夫，最近下地干活总感觉腰使不上劲儿，这样的情况都有2个月了，您给我看看是咋回事？”在被誉为“秦岭最美小慢车”的6063次公益慢火车上，一场义务诊疗活动正在进行。

来自陕西省宝鸡市第二人民医院和宝鸡市中医院的眼科、神经内科、胸外科、中医科等科室的9名专家主任走进火车车厢，为山区老乡提供专业的医疗咨询和初步检查服务，并给予针对性的健康指导和用药建议。

为响应国家乡村振兴战略，巩固铁路行业客运提质成果，进一步提升服务沿线山区旅客出行新体验，中国铁路西安局集团有限公司西安客运段精心筹备，联合宝鸡市第二人民医院、宝鸡市中医院开展“6063次公益慢火车‘流动医疗室’送健康进大山”活动。

“大夫，我今年65岁了，从50岁的时候就感觉左眼睛看东西有些不清楚，刚开始以为年龄大了眼花，没太在意，后来在村里开了些药，吃了也没有啥效果，您帮我看看到底是咋回事？”经过仔细检查，宝鸡市第二人民医院眼科主任毛治平初步诊断该旅客为新陈代谢功能减退导致的白内障，并建议其到医院进行进一步检查，确定诊治方案。当日，共有31名旅客在车上接受了医生的专业检查。

6063/4次列车是中国铁路西安局集团有限公司在中国第一条电气化铁路——宝成铁路上开行的公益性慢火车，从陕西宝鸡到四川广元，全程350公里，历时9小时30分，以平均50公里的时速横跨陕甘川三省，沿途33个车站逢站必停。66年来，6063/4次公益慢火车几经车次变换，仍旧以最低仅4元的票价，运行在这条钢铁蜀道上，搭起了当地百姓连通外界的桥梁。

据了解，为了让更多的当地百姓享受到“列车义诊”服务，每月的11日、12日、21日、22日，6063/4次列车上将定期开展免费义诊活动，重点对脑卒中、急性心梗、白内障、风湿病等沿线老乡常见病进行诊治，帮助沿途老百姓解决看病难问题。