国家药监局：截至2024年7月底全国化妆品注册人备案人有20152家

人民网北京9月13日电 （记者孙红丽）今天上午，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家药品监督管理局副局长雷平介绍，截至2024年7月底，全国化妆品注册人备案人有20152家、化妆品境内责任人有3145家、化妆品生产企业有5846家；普通化妆品179.1万个（其中国产173.5万个、进口5.6万个），特殊化妆品有28326个（其中国产23775个、进口4551个）。

雷平表示，随着《化妆品监督管理条例》的实施，化妆品监管法规体系逐步实现了体系完善、有机统一的系统构建。化妆品行业监管和产业发展由此掀开崭新的一页，产业环境不断得到优化。

一是法规体系建设开启新时代。组织制定发布了《化妆品注册备案管理办法》《化妆品生产经营监督管理办法》《牙膏监督管理办法》3个部门规章。发布了化妆品注册备案资料管理、标签管理、生产质量管理、网络经营管理、儿童化妆品监管等20多个规范性文件和40多个技术指南，基本上形成了层次分明的化妆品全链条监管法规体系。

二是审评审批制度改革和安全评价体系建设取得新突破。《条例》确立了化妆品注册人备案人制度。依据风险程度实施分类管理，制定符合化妆品特点的安全与功效评价标准，强化信息平台建设，提高智慧监管水平。

三是上市后监管取得新进展。建立了化妆品安全风险会商机制，定期研判和处置化妆品领域的风险隐患；建设了化妆品网络经营监测平台并不断完善，在全国范围内开展网售化妆品监测工作；强化对化妆品的日常监管，近三年，国家抽样检验批次每年都超过20000批，国家安全风险监测批次平均每年超过5000批，同时也公布了打击化妆品违法犯罪的典型案例22起。

四是标准化体系建设翻开新篇章。组建了国家药监局化妆品标准化技术委员会，化妆品标准管理进一步规范化。持续推进《化妆品安全技术规范》制修订工作，同时积极推进修订相关强制性国家标准。2021年以来，共制修订化妆品标准96项。