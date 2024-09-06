健康乡村建设“路线图”公布

本报北京9月5日电 （张文心）近日，由国家卫健委、全国爱卫办、国家发展改革委、民政部等14个部门联合制定的《关于推进健康乡村建设的指导意见》公布，将健康乡村建设作为落实乡村振兴和健康中国两大国家战略的重要举措，明确任务目标，助力建设宜居宜业和美乡村。

根据指导意见，健康乡村建设要聚焦全方位提升乡村卫生健康服务水平，从基础设施条件改善、功能布局优化、人才队伍发展、运行机制完善等方面，进一步完善卫生健康服务体系；聚焦持续提升乡村居民健康水平，进一步强化重点人群健康服务，普及健康生活方式，守住不发生规模性因病返贫致贫的底线；聚焦宜居宜业和美乡村目标，构建乡村健康环境，因地制宜发展健康产业，助力乡村全面振兴。

指导意见提出，到2030年，乡村健康服务能力大幅提升，居民能够便捷获得优质的医疗卫生服务，个人医疗卫生负担可承受；健康生活方式得到普及，重大疾病危害和主要健康危险因素得到有效控制，居民健康水平持续提升。到2035年，建成健康乡村，基本公共卫生服务均等化水平明显提高，城乡卫生健康事业发展差距和居民健康水平差距显著缩小。

在推进健康乡村建设的过程中，指导意见要求立足乡村两级卫生健康事业发展过程、发展实际、发展规律，坚持“以人为本，协调发展”“因地制宜，分类指导”“循序渐进，久久为功”的基本原则，推动建成符合地方实际、群众可感可及的健康乡村。