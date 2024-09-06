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全国药品安全宣传周：家庭如何合理用药、备药？专家解答

陈子源

2024年09月06日08:53 来源：人民网

今年9月2日至9月8日是“全国药品安全宣传周”。胃药、抗过敏药、急救药……家庭用药看似简单，实则有很多讲究。如何正确用药、合理备药？为此，人民网采访了首都医科大学附属北京妇产医院药事部主任、主任药师，中国药学会科学传播专业委员会主任委员冯欣。

(责编：王连香、高雷)




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