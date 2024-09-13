国家药监局：制定《医疗器械管理法（草案）》主要有三方面考虑

人民网北京9月13日电 （记者孙红丽）今天上午，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家药品监督管理局副局长雷平介绍，近年来，国家药监局的法治建设进程推进迅速。全面修订《药品管理法》，颁布世界首部综合性《疫苗管理法》，修订出台《医疗器械监督管理条例》《化妆品监督管理条例》，搭建完成了中国药品监管法规体系的“四梁八柱”。

为保障医疗器械安全有效和促进产业高质量发展，更好地满足人民群众对高质量医疗器械的需求，十四届全国人大常委会将《医疗器械管理法》列入立法规划。

“目前，《医疗器械管理法（草案）》正在公开征求意见，欢迎大家积极建言献策。”雷平表示，医疗器械管理从行政法规上升到法律，不仅是提高法律位阶，更是内容上的提质升级。制定《医疗器械管理法（草案）》主要有三个方面考虑。

首先这是促进医疗器械高质量发展的现实需要。近年来，我国医疗器械产业活力持续迸发，年复合增长率多年超过10%，有必要制定专门法律，将医疗器械产业发展上升到国家战略，从科技投入、财政支持、能力建设、行业规范、产学研衔接、全产业协调等方面做出全面系统的规定。

其次，这是全面系统规定医疗器械监管制度的重要保障。制定专门法律，将为医疗器械行业治理提供更全面、更系统、更权威的法治支撑。

第三，这是中国参与国际交流合作的必然要求。制定专门法律，有助于对接国际医疗器械管理法律制度，更加充分、有效发挥我国在相关国际组织的地位和作用。