五部门联合发文：加快推进县级中医医院高质量发展

人民网北京9月13日电 （记者郝帅） 县级中医医院是县域内提供中医药服务的主阵地，是县乡村三级中医药服务网络的龙头，是城乡中医医疗保健服务体系的重要枢纽，肩负着维护基层人民群众健康、全面推进乡村振兴以及促进中医药传承创新发展、推进健康中国建设的重要职责。为加快推进县级中医医院高质量发展，更好满足人民群众日益增长的中医药服务需求。13日，国家中医药管理局等五部门联合发布《关于加快推进县级中医医院高质量发展的意见》(以下简称《意见》)。

《意见》明确提出，到2030年，县级中医医院实现五个“100%”，即：县级中医医院医疗服务能力达标率达到100%；县级中医医院基础设施标准化率力争基本达到100%；县级中医医院中医类别医师占比达标率达到100%；县级中医医院二级甲等达标率力争达到100%；县级中医医院电子病历系统应用水平达标率力争达到100%。

为了实现目标，《意见》提出了多项建设任务。首先，要完善县级中医医院设置，加快推进县办中医医疗机构全覆盖，并改善县级中医医院的办院条件。其次，要提升医院服务能力，包括加快中医优势专科集群建设、加强急诊急救能力建设、加强医共体建设等。

在强化人才队伍建设方面，《意见》要求严格落实中医药人员配置，加强县级中医医院人才培养，并建立人才引进使用激励机制。同时，为了提升医疗质量和安全，将强化医疗质量安全制度落实，并加强信息化支撑作用。此外，还将提升县级中医医院的科学管理和治理能力，包括健全现代医院管理制度、加强中医药文化建设以及推进中医医保支付方式改革等。

为了确保这些措施的有效实施，《意见》还强调了加强组织实施的重要性。地方各级相关部门要加强对中医药工作的领导和指导，合理配置人员力量，并落实工作责任。同时，要加强政策保障，落实政府对县级中医医院的办医主体责任，并建立持续稳定的中医药发展多元投入机制。此外，还将建立县级中医医院高质量发展评价体系，以推动县级中医医院高质量发展取得实效。