电动自行车如何以旧换新？（民生服务港）

商务部等五部门近日印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》（以下简称《方案》），支持电动自行车销售企业与生产企业、回收企业联合开展以旧换新，对消费者给予叠加优惠。

消费者怎样换购电动自行车？

商务部相关负责人介绍，按照《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》精神，各地结合实际制定电动自行车以旧换新实施细则，自主确定具体支持金额和方式等。各地对交回个人名下老旧电动自行车并换购电动自行车新车的消费者给予补贴。这也就意味着，消费者通过以旧换新购买新的电动自行车，除了可以获得卖旧的金额之外，还可以得到购新的补贴。

《方案》明确“各地人民政府可结合本地区实际情况，利用地方财政资金对消费者交回高安全隐患的电动自行车及蓄电池给予补贴”。商务部相关负责人表示，锂离子蓄电池因其能量密度较高、内部的有机电解液化学特性活泼等特性，在使用不当的情况下易发生燃烧和爆炸等安全事故。业内人士建议，消费者应留意是否正在使用高安全隐患的电动自行车及蓄电池，及时更换安全性更高的电动自行车及蓄电池。

专家介绍，8月19日，工业和信息化部公告了第一批符合《电动自行车行业规范条件》的企业名单，同步公示了第八批符合《锂离子电池行业规范条件》的企业名单。建议消费者优先选购列入符合上述公告名单企业生产的合格电动自行车及锂离子蓄电池产品。此外，《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》将于11月1日正式实施。专家建议消费者在11月1日前可换购铅酸蓄电池电动自行车，11月1日后可换购铅酸或锂离子蓄电池电动自行车。

《 人民日报 》（ 2024年09月13日 19 版）