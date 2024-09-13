促进老年用品产业创新发展（多棱镜）

支持老年用品关键技术和产品的研发、成果转化、服务创新及应用推广，培育壮大骨干企业，促进老年用品产业创新，增加有效供给

支持企业加大老年人服装服饰、老人鞋、老花镜等老年日用品及辅助产品创新研发力度，引导开发适合老年人食用、营养丰富的特色食品，聚焦智能传感、信息和通信、人工智能等技术领域研发一批养老科技创新产品……最近一段时间，各地纷纷出台相关政策，引导、鼓励企业加强老年用品研发和推广，推动老年用品产业提质增效。

老年用品产业以老年人为服务对象，是银发经济的重要组成部分。据统计，2023年我国老年用品市场的规模达到5万亿元。随着我国人口老龄化程度逐步加深和人民生活水平的提高，老年群体对于适老用品的消费需求也逐渐增多，并且呈现出多层次、多样化、个性化的特点。

促进老年用品产业加快发展，强化老年用品创新，既能满足老年人不断增长的消费需求，提高老年人生活品质和幸福指数，同时也蕴藏着新的发展机遇与潜力。

我国高度重视满足老年人的消费需求，把积极应对人口老龄化和促进经济社会发展相结合，兼顾老年期需求和全生命周期准备，统筹推动养老事业和产业协同发展。《关于促进老年用品产业发展的指导意见》《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》等文件相继实施，有关部门先后发布了两批老年人用品产品推广目录，推广了一批契合老年人需求的创新产品，不断增加优质老年用品供给。

同时也要看到，与老年人日益增长的消费需求相比，当前的老年用品市场仍存在产品种类不足、服务体系不完善、适老化产品不“适老”等问题。一些老年用品在设计、功能等方面缺乏创新，没有充分考虑到老年群体的实用、易用等需求。推动银发经济发展，增进老年人福祉，亟待加快老年用品研发和推广，促进制度政策衔接配套，强化质量监管，更好满足老年人需求。

进一步完善产业政策，提升老年用品和服务供给能力。要不断完善发展养老事业和养老产业政策机制，加强对养老产业的政策扶持，鼓励各行各业积极进入为老服务市场。老年人专用的产品和服务具有一定的特殊性和复杂性，对于企业的研发、创新等能力提出更高要求。有关部门和地方应通过政策引导、行业专项等，加大创新投入，支持老年用品关键技术和产品的研发、成果转化、服务创新及应用推广，培育壮大骨干企业，促进老年用品产业创新，增加有效供给。要加大对优质产品应用推广的支持力度，加强对老年用品产业的融资支持。

持续优化银发消费环境，推动老年用品产业健康有序发展。老年消费者更期待安全放心的消费环境，一方面要通过各项标准的制定修订，引领老年用品产业规范化发展；另一方面要加大市场监管、执法力度，严厉打击假冒伪劣、夸大产品效果等欺诈老年消费者的行为。对创新型产品要加大对其商品名称、包装装潢、外观设计、发明专利等知识产权的保护力度。同时要完善老年人维权机制，畅通渠道，优化售后服务，让老年人买得放心、吃得安心、用得舒心。

《 人民日报 》（ 2024年09月13日 19 版）