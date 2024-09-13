加快完善老年用品和服务国家标准体系（体验·民生一线观察 关注适老化（下））

7月1日，我国首个老人鞋国家标准正式实施，解决了老人鞋无标可依的问题。该标准除了规定老人鞋的耐穿用要求外，还结合老年人的足部变化和行动特点，规范了老人鞋的款式设计，设定了特殊的舒适、卫生性能的技术指标和相应的试验方法。近年来，我国已批准发布老视成镜、老人鞋、适用于老年人的家用电器等9项国家标准，正在研制适老家具设计指南、健身器材适老化要求等8项国家标准。

当前，全社会对优质老年用品和服务的需求不断增加。党的二十届三中全会《决定》提出，积极应对人口老龄化，完善发展养老事业和养老产业政策机制。

我国老年用品和服务供给现状如何？怎样通过标准体系建设，引领老年用品产业提质增效，营造让老年人安全、便利、舒适的社会环境？记者进行了采访。

提升老年用品供给质量

“新配的老花镜戴上就是舒服，看东西更清晰，头也不晕了。”江西省南昌市青山湖区一家眼镜店内，69岁的吴高玲满意地说。

陪同母亲配镜的王亮告诉记者，母亲之前戴的老花镜是在路边买的成品镜，戴了没多久就感觉不舒服。“这是因为眼镜度数不合适。”验光师介绍，以前成品老花镜一般是50度为一个梯度，没有25度可供选择。随着《配装眼镜 第3部分：单光老视成镜》这一国家标准的出台，老花镜的生产标准更加严格，配镜更加专业。

南昌大学公共政策与管理学院讲师童玉林表示，与常规消费品不同，老年用品应更注重适老化和安全性。过去，相关领域在标准层面缺乏顶层设计，老年用品质量参差不齐，难以满足老年群体的多样化、个性化需求。

统计数字显示，当前我国老年消费市场需求旺盛，银发经济规模在7万亿元左右。到2035年，银发经济规模将达到30万亿元左右。我国加快完善老年用品和服务国家标准体系，加大优质老年用品市场供给。市场监管总局（国家标准委）近年来持续完善老年用品国家标准，引领老年用品产业规范化发展。据介绍，相关部门正在研制的适老家具设计指南、健身器材适老化要求等国家标准，涉及老年人生活起居、休闲健身等方面，为提升老年人生活便利性和舒适性、保障老年人晚年生活品质提供支撑。

专家表示，老年用品的设计要充分考虑老年人的生理需求。以老人鞋国家标准为例，制定过程中采集了2600余份60岁以上老年人的脚型数据样本，发现老人足部普遍有脚背肥大、足弓扁平、足部感知减弱等特点，标准从鞋头设计、外底硬度、整鞋减震性能、微孔底压缩变形量等方面进行规范，有助于提升老人鞋市场的整体产品质量和老年消费者满意度。

老年用品的设计还要考虑老年人使用时的接受程度。比如，家用电器是老年人经常使用的消费品，随着技术进步和产品更新换代，家电产品品类、功能不断增多，智能化、网络化程度越来越高，很多产品使用触摸控制键、LED显示屏等，部分老年人使用时面临不少困难。

全国家用电器标准化技术委员会有关专家表示，我国已经发布《面向老年人的家用电器用户界面设计规范》，针对用户界面要素中的控制键、信息呈现、功能逻辑等提出设计要求，强调简洁、明了，用较少的步骤实现产品功能，帮助老年人实现更便捷、更独立、更舒适的居家生活。下一步，要加快完善适老家电推荐性国家标准，从产品设计、用户界面设计、产品安全、易操作性等方面更好满足适老化需求。

激发老年服务市场潜力

标准引领，不仅体现在适老化用品方面，也对养老、为老服务提出更高要求。

在陕西西安养老康复中心，护理员牛宝财每天都要对行动不便的老人查床5—6次。“长期卧床的老人有压疮的风险，一般每两个小时就要帮他们翻身一次，翻身前后还要对容易发生压疮部位的皮肤认真检查并记录结果。”

“我们机构对老人的服务和康复都有严格的流程，工作人员经过培训，必须熟悉完整的操作规程，用标准和制度来保障服务质量。”西安养老康复中心院长徐岷利说。

市场监管总局（国家标准委）相关负责人介绍，近年来我国养老、家政服务等标准制定提速，相继出台了一批国家标准。

——发布首个养老服务领域强制性国家标准。2019年发布的《养老机构服务安全基本规范》是我国养老服务领域首项强制性国家标准，明确了养老机构服务期间对老人防噎食、防食品药品误食、防压疮等“九防”要求，划定了养老机构的安全“红线”。

——建立全国统一的老年人能力评估标准。2022年，《老年人能力评估规范》国家标准发布，从自理能力、基础运动能力、精神状态、感知觉与社会参与四大方面，给出能力完好、轻度失能、中度失能、重度失能、完全失能老年人的划分标准，为科学划分老年人能力等级、推进基本养老服务体系建设、规范养老服务机构运营等提供基本依据。

——明确养老机构家政服务机构等级划分标准。2018年发布的《养老机构等级划分与评定》国家标准，明确了养老机构各等级的划分原则和服务要求，支撑建立全国统一的养老机构服务质量等级评价制度。2015年发布的《家政服务机构等级划分及评定》国家标准，从综合实力、人力资源、业务管理、服务质量4个方面，把家政服务机构划分为5个等级，引领提升家政服务质量。

中国老龄产业协会研究室副主任郑志刚认为，过去由于缺乏统一标准，养老服务质量参差不齐。现在有了国家标准，能够充分发挥标准化对养老和家政服务业的支撑引领作用，有助于增加养老服务市场优质供给，提升相关服务质量，激发养老服务市场消费潜力。

接下来，市场监管总局（国家标准委）将联合民政部等相关部门，进一步优化养老服务标准体系，加速标准提档升级。重点围绕居家养老、社区助老、机构养老、认知障碍老人照护、居家辅助器具适配、老龄化社会等服务标准，针对各类老年人的不同需求，开展精细化标准研究，以标准引领银发经济规范化、品质化、数字化、融合化发展，助力养老服务体系建设。

打造老年友好型社会

为方便老年人就医，今年6月，江西发布地方标准《老年友善医疗机构建设规范》，从医疗机构老年友善文化、老年友善环境、老年友善服务、老年友善管理以及服务评价与改进等方面制定创建要求。

“挂一个号能看好几种病，真方便！”70多岁的退休职工张茹近日前往江西省南昌市南昌县人民医院就诊，充分感受到友善医疗机构建设带来的便利。“我不会手机挂号，也不太会操作门诊自助机，医护人员热心指引，了解到我有高血压、糖尿病、心脏病等病史，就帮我挂了老年科。”

参与该标准起草和制定的南昌县人民医院老年科主任胡崇刚说：“规范的出台为基层医院明确了发展方向，医院软硬件标准都在不断提高。比如，增加了志愿服务，为失能失智、没有家属陪护的老人提供陪检等服务。”

从出行就医到饮食起居，再到丰富精神文化生活，各地加快适老化改造步伐，多措并举打造老年友好型社会。

为加快社会适老化改造步伐，近年来，市场监管总局（国家标准委）通过开辟绿色通道、下达专项计划等手段加速推进适老化改造相关国家标准研制进程。截至目前，我国已发布实施与适老化、无障碍相关的国家标准150余项，主要涉及康复辅助器具、视障听障人士服务、信息无障碍，以及城市公共交通、银行营业网点等公共设施无障碍建设等。

下一步，市场监管总局（国家标准委）将统筹适老化改造标准研制，加快制定发布公共交通无障碍运营、适老消费品无障碍设计等标准。积极推动智能多媒体终端适老化、小程序应用无障碍等标准研制，引导老年人逐渐提高对智能化产品的接受能力。“要紧跟技术发展，实现标准从‘浅层适老’逐步提升到‘深度适老’乃至‘个性化适老’阶段，切实增进老年人福祉，满足人民群众日益增长的美好生活需要。”市场监管总局（国家标准委）相关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2024年09月13日 19 版）