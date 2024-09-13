免密支付不能开通易取消难

“先用后付、免密支付就是‘吞钱高手’！”近日，深圳消费者彭女士吐槽，自己不知何时“误点”开通了这个设置，收到快递才发现，家里3岁的小朋友也可以网络购物。媒体调查发现，免密支付、先用后付、极速付款、小额自动扣费等网络支付设置让不少消费者头疼不已，有时候一不小心误操作就掉进了陷阱，莫名其妙就花了钱。（9月12日《工人日报》）

免密支付极大地简化了支付流程，消费者不用输入密码，也不用签名，就能轻松快捷地完成支付。数字时代，免密支付已经渗透到日常生活各类消费场景中，为广大用户带来了更便捷的支付体验。然而，免密支付也给一些用户带来了烦恼，譬如有用户在不知晓的情况下被开通免密支付，直到频繁收到账单提醒才发现账号被盗。这些真实案例说明，免密支付在规范开通程序、确保消费安全等方面，还存在不够完善的地方。

免密支付引发网友讨论的问题还有：支付过程太快，点一两下就下单成功，有时都来不及反应；家里的小孩、老人更容易误操作；消费者收到无意下单的货后再退货，容易跟商家产生扯皮情况；有可能为网络诈骗提供便利，等等。另外，用户面临“开通易取消难”，即开通时不知情或者无意间默认，而用户如果想取消，平台则以承诺持续改进等一再“挽留”，想要取消变得不那么容易。

今年5月，中国消费者协会发布的《2024年第一季度全国消协组织受理投诉情况分析》显示，免密支付、自动扣款已成为诱导消费的主要手段。针对免密支付当前存在的问题，需要进行系统整改。免密支付功能在方便用户花钱的同时，也要确保用户知情权、选择权和消费安全。这其中，每一项权利都关系到用户的切身利益，需要引起有关各方高度重视，采取有力有效措施遏制免密支付乱象。

首先，是否开通免密支付功能应由用户来决定。这既能保障消费者的知情权、选择权，也有助于避免账户资金遭遇盗刷，维护消费者的消费安全。为此，需要严格落实《消费者权益保护法》及其实施条例——特别是实施条例重点细化了经营者义务，对自动续费等新领域的新问题作出了专门的规定。必要的时候，应当依据相关法律法规，开展免密支付问题专项整治。

其次，针对用户“误点”问题，应有相应的技术和制度予以解决。不仅是小孩、老人容易出现“误点”，年轻人稍不留神也可能“误点”。如此“免密+闪付”违背了消费者真实意愿，而且后续退货也会面临举证难等问题。所以，针对容易“误点”现象，既要在技术层面进行修正和设防，也要有效解决“误点”带来的退货难、退款难。

最后，要为用户取消免密支付功能提供便利。无论第三方支付机构还是电商平台，有必要简化取消程序，方便用户一键取消。