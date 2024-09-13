医疗广告审查告知承诺制是一种监管创新

北京市《关于优化医疗广告管理工作的通知（征求意见稿）》日前公布并向社会公开征求意见。《通知》拟要求北京市卫生健康委、中医药管理局分别组织实施医疗广告、中医医疗广告审查告知承诺制，实现全流程网上申请，压缩审查时限和申请成本。（9月12日《北京青年报》）

医疗广告关乎民众的生命健康权益，且具有很强的专业性，发布医疗广告的医疗机构对广告受众拥有不对称的信息优势，为规范医疗广告发布行为，维护民众的合法权益，医疗广告被纳入了严管范畴，被戴上了“特别审查紧箍”。

医疗广告审查属于前置性行政审批，具有法律刚性和强制性。《广告法》规定：发布医疗、药品、医疗器械、农药、兽药和保健食品广告，应当在发布前由有关部门对广告内容进行审查；未经审查，不得发布。《医疗广告管理办法》进一步明确了医疗广告审查的流程、内容、时限、主管部门等事项。

在传统的医疗广告审查模式中，医疗机构发布医疗广告，应向其所在地省级卫生行政部门或中医药管理部门申请，提交《医疗广告审查申请表》《医疗机构执业许可证》副本原件和复印件、医疗广告成品样件等材料。只有材料齐全且符合法定形式的，广告审查机关才会受理，并在受理之日起20日内对医疗广告成品样件内容进行审查，需要请有关专家审查的，还可再延长10日。

对审查合格的医疗广告，广告审查机关出具《医疗广告审查证明》，并将通过审查的医疗广告样件和核发的《医疗广告审查证明》予以公示。医疗机构取得《医疗广告审查证明》后，才能发布医疗广告。显然，这一轮审查流程按部就班地走下来，医疗机构要消耗不少申请成本，要花费相当长的一段时间，发布医疗广告的效率和灵活性也会受到一定程度的制约。

实施医疗广告审查告知承诺制，意味着医疗机构针对相关材料的完整性、真实性或医疗广告内容的合法性作出承诺、保证之后，广告审查机关可以先受理，先作出承诺式审批，先发放《医疗广告审查证明》，并对医疗机构承诺的内容进行事后核查——如果承诺内容弄虚作假，不符合审查要求，则收回《医疗广告审查证明》；如果承诺的内容属实但有瑕疵，要求医疗机构限期补正或说明。

在医疗广告审查告知承诺模式下，广告审查机关通过优化审查流程，畅通网申渠道，能压缩审查时限，提高审查效率，能给医疗机构提供更多广告审查与发布便利，降低医疗机构发布广告的时间成本、经济成本，以进一步激发医疗广告市场的活力和创造力。

实施医疗广告审查告知承诺制，与严管医疗广告的法律要求并不矛盾。针对发布违法医疗广告较多、受处罚记录较多、诚信有亏的医疗机构，可将其拉入负面清单，拒绝其通过告知承诺制申请广告审查，仍采用传统的审查模式。对不愿作出承诺的医疗机构，也采用传统的审查模式。而公示医疗机构承诺的内容以及通过审查的医疗广告样件和核发的《医疗广告审查证明》，以及畅通投诉举报渠道、必要的事后核查和对应处置措施，能够对医疗机构的承诺形成有效的监督制约和倒逼，有助于保障广告审查的安全和质量。

实施医疗广告审查告知承诺制是一种监管创新，是对医疗机构广告发布行为的理性包容和支持，有利于优化营商环境，有利于从监管层面为医疗机构减负。