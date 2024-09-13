多地延长课间时长 如何真正让孩子们放心“动起来”

2023年10月，新华社“新华视点”栏目播发稿件《除了上厕所不能随意活动？——部分中小学生课间10分钟被约束现象调查》，引发各界对这一现象的广泛关注和热议。针对这一话题，教育部明确表示：中小学校要确保学生课间正常活动。

今秋新学期伊始，“新华视点”记者采访发现，不少地方已将“课间10分钟”延长至15分钟，甚至20分钟，孩子们有了更充裕的时间走出教室。同时，各地学校还采取各种措施，让孩子玩得开心、家长放心。

多地延长课间时长 孩子和教师均叫好

今年以来，多地出台新的课间管理规定。

今年4月，天津市教委印发新修订的《提升中小学生体质健康水平十条措施》，明确提出，义务教育阶段和高中阶段学校每天上、下午各安排不少于30分钟的大课间体育活动。除大课间外，确保小学生15分钟课间活动时间、中学生10分钟课间活动时间。

8月底，北京市教委明确，自新学期起，全市义务教育学校将对课间安排做出整体统筹优化，原则上落实15分钟课间时长，引导学生利用课间走出教室，在室外进行放松休息、有益社交及适量活动。

在贵州省织金县，义务教育阶段学校新学期“小课间”也增加了5分钟；内蒙古准格尔旗教体局发文称，从今年秋季学期起，义务教育小学阶段的学校原则上落实“课间一刻钟”；江苏省无锡市新吴区教育局发布通知，今年秋季学期起，新吴区义务教育学校全面实行课间15分钟。

一些地方甚至将课间延长至20分钟。

“户外运动是解决肥胖、‘小眼镜’、心理问题的最好办法之一。”海南省海口寰岛实验小学校长金春花说，今年春季学期，该校开始尝试将课间延长至20分钟。这项改革很受学生欢迎，学校决定从秋季学期开始正式实施。

“教室到厕所、操场往往有一段距离，10分钟时间太短，可能上个厕所或者刚走到操场，就快没了。不少孩子反映，要是能多几分钟休息、玩儿就好了。”织金县教育局局长付国晖说。

海口寰岛实验小学体育组组长齐明说，课间延长后，孩子们有了更多时间走出教室活动，呼吸新鲜空气，放松大脑，有益于他们的身心健康，提高听课效率。

贵州省人民医院眼视光科副主任曹时燕指出，增加户外活动，可以有效帮助孩子们缓解眼疲劳，保护视力。

课间延长后，不少老师也纷纷叫好。北京市第161中学副校长刘裕说，教师有更裕如的时间喝水、准备教具、转换教室，包括给学生做个性化辅导、心理疏导。

如何让学生玩得开心？

为确保课间要求落实，北京市教委相关负责人表示，市区两级将强化监督检查，进一步规范教育教学秩序，严禁拖堂或提前上课，不得随意缩短学生课间活动时长，不得对学生课间活动设置不必要的约束，坚决杜绝课间禁止学生出教室的现象发生。

天津市教委新修订的《提升中小学生体质健康水平十条措施》要求，任课教师要按时下课、不得拖堂，班主任和任课教师要督促学生课间走出教室、适当活动。

贵阳市第二实验小学校长朱丹介绍，该校将拖堂和提前上课纳入教学事故认定范畴，以此来保障学生的课间时光不被挤占。

此外，一些学校还想方设法给学生拓展活动空间、增加游戏项目。

新学期，织金县八步街道各学校的班级公示栏上，多了一张“花样课间学生信息表”。每天早上，学生可以填写当天课间想玩的项目，每个项目每班限15个人。学校会将信息汇总，然后给学生准备器材。

“我们对学生做问卷调查，了解他们想要玩哪些项目，然后召集各学校负责人开会，综合考虑报名学生人数、场地和器材等因素，来决定具体开设哪些项目。学生想玩但学校没有器材的项目，就由学校统一购买器材。”织金县八步街道教育服务中心主任张习梁说。

记者在贵阳市第二实验小学总校区看到，下课铃响起后，上千名学生涌出教学楼，到操场上玩耍。他们有的打乒乓球，有的做游戏，有的奔跑嬉戏，有的在图书角看书，欢笑声、嬉戏声在校园里回荡。

在北京市第161中学，长廊、绿地、体育场、树荫下的棋类区，凉亭内的书法区等，成为学生课余休闲的好去处。该校体育教师马少波说，学校配备了完善的体育设施，学生可以参与足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、棋类、投壶等项目。

北京市中关村第一小学充分利用学校空间，为学生创造活动条件。比如，开放学校楼顶公共空间，如笼式足球场、体育馆、图书馆等，为高楼层班级学生课间活动提供场地；在走廊的开阔空间摆放棋牌桌、放置书架；将操场划分成不同区域，设计不同类型的户外活动。

如何让家长放心？

“每次课间，我们都安排约30名老师，在教学楼的楼道、楼层拐角和操场值守。学校保安也调动起来了，保障学生活动安全。”贵阳市环西小学副校长王晓波说，虽然该校地处城中心，学生活动空间小，“但不能不让学生下楼活动”。

北京市中关村第一小学相关负责人介绍，学校严格落实班主任跟班制，副班主任协同教育。各年级根据本年级学生特点，开发设计本年级安全教育内容，形成年级课间活动安全规范。此外，还加强每日值班班干部巡视，制止追跑等不安全行为，并在重点区域安装监控摄像头。

在北京市广渠门中学，学校要求各年级成立由班主任、任课教师和学生代表组成的“课间秩序管理小分队”，在重点交叉点位和人员密集区进行提醒和文明疏导；还通过组织团队小游戏等活动，来分流学生。

同时，各地学校努力排查整改校园安全隐患。9月10日，朱丹在校园巡查时发现，学校足球场旁的下水道盖板有断裂迹象，存在一定安全隐患，随即安排相关人员进行处理。

张习梁介绍，今年春季学期，八步街道第一小学曾发生过一起意外事件：一名学生在跑去捡滚下坡的篮球时，跑得太快，撞到了另一名学生。为避免类似情况再发生，他们便在篮球场旁增加了一处拦网，防止篮球滚下坡，解决了相关安全隐患。

此外，一些学校负责人介绍，为获得家长的理解和支持，他们通过家长会等形式，给家长介绍了学校的管理规定及工作思路。

同时，一些学校还鼓励家长购买学平险。“我们也购买了校方责任险，如果发生意外事件，学校和家长可以在有保障的情况下，通过友好沟通，解决可能会出现的一些矛盾。”朱丹说。

受访对象表示，校园安全事件的责任边界还需要进一步厘清。贵州省律师协会未成年人保护专业委员会副主任田冲表示，学校应做好安全预案，尽可能避免安全事故的发生；家长应充分理解、信任学校和老师，出现问题积极沟通，依法理性维权。