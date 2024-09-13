全方位优化服务消费环境

优化服务消费环境，是前不久发布的《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出的一项重点任务，也是提振社会信心、扩大内需动力、激发市场活力的一个重要内容。

当前，服务消费已成为我国居民消费增长最快、热点最多、潜力最大的领域，市场规模不断扩大。数据显示，今年1月份至7月份，服务零售额同比增长7.2%，增速高于同期商品零售额4.1个百分点。在线医疗、在线教育等生活服务数字化场景不断拓展，通信信息服务消费保持良好增长态势。这些成绩的取得，与服务环境的持续优化密不可分。未来进一步优化服务消费环境，应更好发挥政府在服务消费监管、引导诚信合规经营和完善服务标准上的作用。

在服务消费监管层面，强化政府跨部门联合监管。坚持系统观念，一体化推进监管体制机制建设，统筹各类监管资源，加快建立全方位、多层次、立体化监管体系，实现事前事中事后全链条全领域监管。坚持协同联动，聚焦具体监管事项，明确责任分工，加强跨部门、跨区域、跨层级业务协同，切实增强监管合力，提高综合监管效能。坚持问题导向，聚焦监管薄弱环节，加快完善风险隐患突出的重点领域、新兴领域跨部门综合监管制度，鼓励社区、商场、景点、平台企业设立消费维权服务站，促进消费纠纷源头解决。

在引导诚信合规经营层面，进一步完善评价指标体系。依托“信用中国”网站和国家企业信用信息公示系统，上线“信誉信息”板块，加强对相关经营主体登记备案、行政许可、行政处罚等信用信息的归集、公示，引导更多经营主体守信重信。加强服务质量监测评价，完善评价指标体系，定期发布监测评价结果，鼓励第三方机构开展服务消费评价。同时，依托大数据的支撑，完善构建对生产者、经营者和消费者科学可行的评价指标体系，打通政府部门与市场企业间的信用评价体系，保证评价结果的权威性。在完善评价指标体系的基础上，还要注重信用评价结果的应用。

在完善服务消费标准层面，努力优化服务业标准化布局。培育服务业标准化品牌，制定修订服务消费相关标准，完善文化、旅游、餐饮住宿、家政服务、养老托育、家居家装、商务服务等领域标准，研制数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费标准。有关部门要深入企业，促使政府监管部门急企业所急，想企业所想，把优化服务作为根本，当好呵护企业成长的“服务员”。