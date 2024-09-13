我国紧密型县域医共体数量已达2171个

本报北京9月12日讯（记者吴佳佳）国新办12日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家卫健委主任雷海潮表示，党的十八大以来，全国卫生健康系统坚持新时代党的卫生与健康工作方针，贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动卫生事业高质量发展，取得一系列重要成就和积极进展。

“国家卫健委坚定不移地贯彻落实以基层为重点的工作方针，为居民提供就近就便医疗卫生服务。”雷海潮介绍，从去年年底开始，国家卫健委等10部门共同发文全面推进紧密型县域医共体建设。到今年8月底，紧密型县域医共体数量已发展到2171个。

“这项工作有望提前实现预期目标。”雷海潮说，目前90.9%的县已实现县级医院派驻人员到乡镇卫生院服务全覆盖，接近91%的县从县级单位下派工作人员到乡镇长期驻守。“到明年年底，90%以上的县要建立县域医共体，紧密型程度要有新的提升。”

“我国疾控专业队伍力量持续加强，疾控体系重塑初见成效。”国家卫健委副主任、国家疾控局局长王贺胜介绍，截至去年年底，全国疾控、监督专业队伍人数达30.5万，较2019年增长14%；疾控专业队伍本科及以上学历人员占比达61.7%；中国疾控中心高级专业技术岗位比例增至55%。目前，各级疾控局已挂牌成立，布局建设15个国家区域公共卫生中心，基本建成上下联动、功能完备的疾控工作体系。

在监测预警和应急处置方面，目前我国所有省级和90%的市级疾控中心具备核酸检测和病毒分离能力，国家突发急性传染病防控队今年年底将达25支，基层传染病应急小分队实现市、县全覆盖。王贺胜表示，我国正加快推进传染病监测预警与应急指挥信息平台建设，在多地试点基础上，将传染病智能监测预警前置软件部署到全国二级及以上医疗机构。

在慢性病防控方面，国家卫健委加强医防融合，推动构建全人群、全生命周期、全流程的慢性病健康管理服务体系。国家卫健委副主任于学军介绍，截至去年，全国共建成485个国家慢性病综合防控示范区，县区覆盖率已达17%。我国重大慢性病过早死亡率已从2015年的18.5%下降到2023年的15%。

谈到中医药高质量发展相关问题时，国家卫健委党组成员、国家中医药管理局局长余艳红表示，“十四五”以来，我国中医药高质量发展跑出“加速度”，基本建成优质高效的中医药服务体系。2023年，全国中医类医疗卫生机构约9.3万个、总诊疗人次达15.4亿，分别较2020年增加29.2%、67.4%。同时，建设27个国家区域医疗中心中医项目，布局35个国家中医疫病防治基地，遴选1158个国家中医优势专科，支持130个地市级中医医院建设中医特色重点医院。