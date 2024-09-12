我国布局建设15个国家区域公共卫生中心

新华社北京9月12日电（记者顾天成）我国正布局建设15个国家区域公共卫生中心；开展15种常见呼吸道病原体综合监测，实现“多病种同监测、一样本多检测”……记者12日从国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会获悉，我国持续推动疾控事业高质量发展，取得积极成效。

国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜介绍，全国各级疾控局已挂牌成立，基本建成上下联动、功能完备的疾控工作体系，并持续创新工作机制、提升核心能力。

在监测预警和应急处置方面，目前所有省级和90%的市级疾控中心具备核酸检测和病毒分离能力；建立先进的病原检测方法体系，可以在24小时内确认300余种已知病原体，60小时内有效识别新发病原体；国家突发急性传染病防控队年底将达到25支，基层传染病应急小分队实现市、县全覆盖。

在创新医防协同机制方面，制定了33条医疗机构传染病防控责任清单，压实医疗机构疾病防控责任；医疗机构疾控监督员制度试点扩大到所有省份，启动医防协同、医防融合试点及公共卫生医师处方权试点。

在强化人才培养方面，实施高水平公共卫生人才培养支持项目，每年遴选培养一批国家级领军人才；中国疾控中心和15个省级疾控中心实行了分领域首席专家制度；联合教育部在国内18所高校建设高水平公共卫生学院。