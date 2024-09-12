人民健康“五进”关爱服务计划走进中国环境科学研究院

9月4日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进中国环境科学研究院。结合前期调研，本场关爱服务计划围绕职工健康需求，设置了健康科普讲座、健康生活体验、健康咨询及筛查等项目，以沉浸式体验形式帮助职工感受健康生活乐趣，提升个人健康素养。

“五进”计划走进中国环境科学研究院。

科普讲座环节，中国医学科学院阜外医院特需医疗一病区主任医师杨旭以“亚健康的管理与改善”为主题作讲座，围绕亚健康概念、血压正常高值和血脂的管理与改善等内容做了专题分享。

中午时分，职工们纷纷来到健康生活体验服务专区，有的通过语音，打开了智能健身镜的八段锦健身视频，一起跟着舒展四肢。不少女职工在皮肤健康检测服务区排起了长队，工作人员通过拍照帮助检测皮肤状态，并给予防护建议。

此外，除了体验智慧中医脉诊仪和全科医生线上咨询，大家还咨询了脐带血相关医学知识，体验了体脂率检测、口腔健康科普互动、健康科普知识竞赛答题、心理健康自测、眼底照相机检测、营养膳食科普等项目，享受健康乐趣，学习健康小知识。

健康咨询及筛查环节，首都医科大学附属北京安贞医院皮肤性病科主任医师王晓阳、北京中医药大学东方医院风湿科副主任医师韦尼等专家向职工提供“一对一”服务。AI乳腺筛查则采用AI实时分析乳腺动态图像，自动标注疑似病灶，给现场职工提供分类建议。还没到服务时间，咨询室外就已经排满了人，不少人早早准备好了自己的病历和体检报告，期待得到专业建议。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。