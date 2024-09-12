国家卫生健康委：进一步推动慢性病的防治关口前移

人民网北京9月12日电 （陈子源）今天上午，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家卫生健康委员会副主任于学军介绍，随着我国人口老龄化、居民生活方式的变化，心脑血管疾病、癌症等慢性病发病率总体呈上升趋势，慢性病死亡人数占居民总死亡的比例超过80%，同时由于慢性病发病率高、病程长、有效控制率低、经济负担重等特点，已经成为威胁人民群众健康、影响经济社会发展的重大问题，需要进行综合防控。

于学军表示，国家卫生健康委坚持预防为主，加强医防融合，推动构建全人群、全生命周期、全流程的慢性病健康管理服务体系，将心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病防治纳入到健康中国行动的总体部署，作为重大专项工作，联合10多个部门发布了实施方案，推动落实《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》，形成多病共防、多病共管的慢性病综合防治体系，累计超过97%的县区开展了以“减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼”为主题的全民健康生活方式行动。截至2023年，全国共建成485个国家慢性病综合防控示范区，县区覆盖率已经达到17%。

“与此同时，我们以重大慢性病的早期筛查和早期干预为切入点，逐步建立起预防、筛查、诊断、治疗、康复全流程的管理服务模式，进一步推动慢性病的防治关口前移。”于学军指出，目前，我国重大慢性病过早死亡率已经从2015年的18.5%下降到2023年的15.0%。