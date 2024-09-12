国家卫健委：紧密型县域医共体数量已达2171个

人民网北京9月12日电 （记者乔业琼）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家卫生健康委、国家疾病预防控制局、国家中医药管理局等介绍相关情况。

会上，国家卫生健康委主任雷海潮表示，推进紧密型县域医共体，要打通上下级医疗机构之间的联系，做到信息通、人员通。在管理上要形成一个有机整体，让上级的资源和管理能够帮扶和带动基层的发展，使得老百姓在家门口就能够比较方便地获得较高品质的医疗卫生服务。

“在2019年开展紧密型县域医共体试点，已经积累了几年工作经验。经过我们认真分析和研判，决定要把这项惠及民生的工作推进为全国统一的行动。”雷海潮说，从去年年底开始，国家卫生健康委等10部门共同发文全面推进紧密型县域医共体建设，这项工作也得到了地方政府的高度重视，推进速度也比较快。到今年8月底，紧密型县域医共体数量已经发展到2171个，推进速度符合预期。

“在推进紧密型医联体建设过程中，大家非常注重信息技术的运用。我们在调研过程中发现，现在很多地方采用基层检查、上级诊断的方式，而且结果互认，使得基层诊断水平得到更好提升和保障，这样一个受老百姓欢迎的工作还要持续推进。”雷海潮说。

雷海潮还说，90.9%的县已经实现县级医院派驻人员到乡镇卫生院服务的全覆盖，也就是有接近91%的县已经从县级单位下派工作人员到乡镇去长期驻守，驻守服务的时间原则上不少于半年，而且要定期轮换，保证乡镇卫生院也有足够数量、足够能力的专业人员为老百姓提供服务。此外，巡回医疗、远程诊疗的方式也在县域范围内广泛采用，受到群众的欢迎。根据监测，基层检查、上级诊断的方式，现在已经覆盖2/3的乡镇卫生院。经过这几年的探索，在这个领域中基本形成了有效的路径和推进措施。

雷海潮表示，根据工作计划，到明年年底，90%以上的县要建立县域医共体，而且紧密型的程度要有新提升，也就是上下之间机构的协同度更加良好、信息更加融通、人员交流更加频繁，使得基层服务能力和水平得到持续提升和改善。