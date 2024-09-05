喝碱性水能生儿子？生殖专家：没有数据支撑

近日，“矿泉水被传能生儿子被抢脱销”的话题登上社交媒体上热搜。广东省生殖医院妇科专家何小红表示，这种说法并没有科学依据。胎儿的性别是由性染色体决定的，与孕妇食用何种食物并无直接关系。

民间流传“碱男酸女”，即认为女方食用酸性食物生女孩的可能性较大；而食用偏碱性的食物，生男孩的机会较多。“我们都知道生男生女取决于受精时精子所携带的性染色体是X还是Y。”广东省生殖医院男科副主任刘晃表示，尽管性别由男性决定，但男性也不能确定自己提供的是X还是Y染色体，生男生女在本质上是随机的。

还有观点称，碱性的阴道环境中，Y染色体的精子活动力强，容易与卵子结合形成男胎，而在酸性的阴道环境中，X染色体的精子容易与卵子结合形成女胎。

“其实这种说法找不到依据，究其原因可说是概念盗用或数据混淆。”刘晃表示，《世界卫生组织人类精液检查与处理实验室手册》(1999年第四版)(下称《手册》)提示：“一般正常精液的pH值在7.2-8.0之间，当pH值8.4时，精子的活动力增加”。因此，某些商家或非专业人士歪解此个概念与数据，让民众觉得带有Y染色体的精子在碱性或酸性的阴道环境中活力会存在差异。

“不管是吃碱性食物也好，还是用碱性液体冲洗阴道，都不能影响宝宝的性别。”何小红提醒，女性乱用洗液还可能导致阴道炎。

专家们强调，生男生女都很好，孕育健康的宝宝最重要，建议备孕夫妇养成良好的生活习惯，作息规律、少熬夜，避免烟酒。